Bénin: le calendrier officiel du déroulement du Certificat d’Études Primaires publié

Le ministère des Enseignements Maternel et Primaire a rendu public le calendrier de déroulement des épreuves écrites, orales et sportives du Certificat d’Études Primaires (CEP), session normale de juin 2026.

Le document, signé par le directeur des Examens et Concours Henri Adohinzin, fixe les dates des épreuves du lundi 1er au jeudi 4 juin 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

La première journée, le lundi 1er juin, sera consacrée à l’accueil et à l’installation des candidats, suivie des épreuves de lecture, expression écrite, éducation scientifique et technologique, puis éducation sociale. Le mardi 2 juin, les candidats composeront en mathématiques, dictée et éducation artistique, avec des prestations en conte, poésie et chant.

Les journées du mercredi 3 et du jeudi 4 juin seront entièrement dédiées aux épreuves physiques et sportives, qui marqueront la fin de la session.

Ce calendrier confirme la bonne préparation du ministère pour le bon déroulement de l’examen qui marque la fin six ans d’étude dans le sous secteur de l’enseignement primaire.