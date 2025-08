Bénin: les raisons de la rupture entre le jeune chanteur Djecomon et Legend Beatz

La maison de production Legend Beatz Empire a annoncé ce lundi 4 août 2025 la fin de sa collaboration avec l’artiste Djecomon.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le label Legend Beatz Empire évoque des dérives répétées de l’artiste, en décalage avec ses valeurs.

« Depuis le début de cette collaboration, notre objectif a toujours été de soutenir l’artiste […] tout en préservant nos valeurs et notre engagement envers la musique et la culture », rappelle d’abord le label, avant de dresser un bilan sévère des derniers mois.

En effet, selon le communiqué, Legend Beatz Empire reproche à Djecomon d’avoir « enfreint toutes les règles régissant sa maison de production ». Il dénonce notamment, « les sorties nocturnes ; les prestations sans avis du staff ; sans oublier tous les autres délires qu’il a commis hors carrière artistique ».

Le communiqué précise que ces comportements sont « à l’encontre de l’éthique de la maison de production » et que malgré les « multiples efforts du staff pour le ramener à l’ordre, il devient incontrôlable ».

Face à cette situation jugée intenable, le label prend ses distances. « Compte tenue de la gravité et de l’ampleur de ses délires ; Legend Beatz Empire se désengage de toutes responsabilités concernant sa vie privée et sa carrière artistique ».

« Ce communiqué vient surtout pour mettre fin à toutes ces polémiques qui associent l’image de l’artiste à notre maison. Nous ne sommes liés ni de près ni de loin à toutes ses dernières sorties ».

« Djecomon n’est plus officiellement avec moi ni dans mon label », a écrit la maison de production en légende du post accompagnant le communiqué.

« [Le label] remercie chaleureusement tous ses fans pour leur soutien indéfectible, leur compréhension et leur fidélité et reste plus que jamais engagé dans son travail et dans la promotion de la culture béninoise à travers ses projets ».