Bénin: les journées du 8 et 9 janvier 2026 déclarées fériées

Le gouvernement béninois a annoncé que les journées du 8 et du 9 janvier 2026 seront fériées, chômées et payées sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision, rendue publique par un communiqué officiel, s’inscrit dans le cadre de la célébration nationale des religions traditionnelles ou endogènes, une initiative visant à reconnaître et valoriser ce pan important du patrimoine culturel du pays.

Selon le communiqué relayé par la radio et la télévision publiques, ces deux journées seront consacrées aux manifestations et aux rites liés aux croyances traditionnelles. Le gouvernement invite ainsi l’ensemble des populations à participer pleinement aux cérémonies et aux activités culturelles prévues, tout en respectant les règles de sécurité et d’ordre public.

Les célébrations des religions traditionnelles africaines constituent une occasion pour le Bénin de mettre en avant ses valeurs ancestrales tout en promouvant la culture béninoise devenue l’un des leviers de développement du pays.