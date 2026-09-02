Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 2 septembre

Apres uun mois de vacances, le gouvernement de Romuald Wadagni s’est réuni ce mercredi en conseil ordinaire des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave.

𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗜𝗟 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝟮 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦

Transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification de l’adhésion de la République du Bénin au Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique ;

Transmission à l’Assemblée Nationale, pour autorisation de ratification de l’accord établissant la Banque de Développement Shelter Afrique ;

Modification du décret n° 2023-119 du 29 mars 2023 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité d’agrément des zones économiques spéciales ;

Modification du décret n° 2021-068 du 17 février 2021 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité interministériel de promotion des investissements ;

Modification du décret n° 2018-165 du 02 mai 2018 portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé en République du Bénin ;

Nomination de commissaires aux comptes près de certaines entreprises publiques

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

Mesures spéciales pour l’inclusion des personnes handicapées;

Mesures sociales au profit des trois ordres d’enseignement à la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027 ;

Mise en œuvre de la phase pilote du Programme de productivité agricole et de protection sociale des agriculteurs du Bénin ;

Travaux de construction de 35 Centres intégrés économiques sociaux et numériques dans 26 communes ;

Signature des conventions de concession pour l’électrification hors-réseau de douze (12) localités rurales.

𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦

Nominations :

●au ministère de la Justice et de la Législation

●au ministère de l’Economie et des Finances

●au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

●au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

●au ministère de la Famille et des Affaires sociales

●au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

●au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle

●au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

●au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable

●au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation professionnelle

●au ministère de la Communication, en charge des Médias

●au ministère en charge des Finances et de la Microfinance

●au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique

●au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette