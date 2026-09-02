CRIET: 5 ans de prison ferme et 10 millions d’amende requis contre un internaute pour apologie de coup d’État

​Poursuivi pour apologie de coup d’État par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme , un jeune internaute risque 5 ans de prison ferme.

‘usage des réseaux sociaux s’est refermé sur un jeune homme incarcéré depuis plusieurs mois. Poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le mis en cause est poursuivi pour des faits d’apologie de coup d’État.

​Les poursuites font suite à des publications diffusées en ligne au lendemain de la tentative de coup d’État déjouée du dimanche 7 décembre 2025. Dans ses messages relevés par le parquet, le prévenu affirmait notamment que le président Talon avait mis en œuvre un coup d’État pour se maintenir au pouvoir, avant de récidiver en se réjouissant des événements et en appelant le pays à rejoindre l’Alliance des États du Sahel (AES).

​Selon Libre Express, à la barre, l’intéressé a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés tout en implorant la clémence des juges. Malgré ces aveux, le ministère public a exigé une sanction lourde.

Le parquet a requis 60 mois de prison ferme ainsi qu’une amende de 10 millions de francs CFA. Le délibéré de cette affaire est attendu pour le 15 octobre 2026.