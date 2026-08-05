Bénin: pas de conseil des ministres ce mercredi 5 août

Les membres du gouvernement ne se sont pas réunis ce premier mercredi du mois août en conseil ordinaire des ministres.

L’absence de ce rendez-vous institutionnel devenu mensuel sous le président Romuald Wadagni s’explique par le départ en congé de l’équipe gouvernementale.

​Cette pause estivale marque une trêve dans l’agenda ministériel après une période d’activité intense marquée par l’adoption de plusieurs décrets stratégiques et réformes d’envergure.

Durant cette période de vacances gouvernementales, la continuité de l’État demeure assurée par les cabinets ministériels et les services administratifs pour le traitement des affaires courantes.

La rentrée politique et la reprise des séances du Conseil des ministres sont programmées pour le mardi 1er septembre 2026.