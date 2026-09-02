Assemblée nationale du Bénin: convocation de la deuxième session extraordinaire pour le 7 septembre 2026

Le ppresident de l’assemblée nationale, le Professeur Joseph Fifamin Djogbénou a convoqué ses collègues à l’ouverture d’une session extraordinaire.

Les députés de la dixième législature s’apprêtent à renouer avec l’activité parlementaire. Dans un communiqué radio-télé diffusé ce mercredi 2 septembre 2026, le président de l’Assemblée nationale, le Professeur Joseph Fifamin Djogbenou, a convoqué l’ensemble de ses collègues parlementaires pour l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année.

​Les travaux s’ouvriront le lundi 7 septembre prochain à partir de 10 heures précises au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

L’ordre du jour fixé par la présidence de l’institution s’articule autour de deux points essentiels : l’ouverture formelle de cette session extraordinaire, suivie de l’examen et de l’adoption du projet de budget de l’Assemblée nationale pour la gestion 2027.

Cette étape budgétaire majeure permettra aux élus de valider les prévisions financières et les orientations de fonctionnement de l’institution pour l’exercice à venir.