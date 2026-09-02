PSG : un mercato estival à environ 370 millions d’euros de recettes

Le Paris Saint-Germain a bouclé son mercato estival avec environ 370 millions d'euros de recettes, portées par la vente record de Bradley Barcola à Liverpool, pour un bilan net proche de 190 millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain a bouclé son mercato estival avec environ 370 millions d’euros de recettes, portées notamment par la vente de Bradley Barcola à Liverpool pour 145 millions d’euros, selon des chiffres concordants relayés par plusieurs médias sportifs. Une fenêtre de transferts particulièrement lucrative pour le club francilien, qui a par ailleurs investi environ 180 millions d’euros pour renforcer son effectif.

Annoncé le 31 août, le transfert de l’attaquant international français vers Liverpool constitue la plus grosse vente jamais réalisée par un club de Ligue 1, selon plusieurs médias spécialisés. Formé au PSG, où il a passé trois saisons complètes et remporté deux titres européens avec le club, Barcola part sous l’indemnité la plus élevée de ce mercato parisien.

Le club a également vendu l’attaquant portugais Gonçalo Ramos à l’AC Milan (74 millions d’euros), l’attaquant Ibrahim Mbaye à Aston Villa (55 millions d’euros), le milieu Randal Kolo Muani à la Juventus (41,2 millions d’euros) et le milieu sud-coréen Kang-in Lee à l’Atlético Madrid (35 millions d’euros). Le jeune Noham Kamara a rejoint l’Olympique lyonnais pour 4,1 millions d’euros.

Dans le sens des arrivées, le PSG a investi environ 180 millions d’euros pour six recrues : Maghnes Akliouche (AS Monaco, 50 millions d’euros), Ferran Torres (FC Barcelone, 48,5 millions d’euros), Mika Godts (Ajax Amsterdam, 45 millions d’euros), Lucas Digne (7 millions d’euros) et Khalil Ayari (1,5 million d’euros), auxquels s’ajoute l’arrivée libre d’Alessandro Longoni, en provenance de l’AC Milan.

Un bilan financier nettement positif

Au terme de ce marché des transferts, le bilan net du club champion de France et d’Europe s’établit à environ 190 millions d’euros, entre les quelque 370 millions d’euros de recettes et les 180 millions d’euros investis dans le recrutement, selon des chiffres concordants relayés par plusieurs médias sportifs.

Les dirigeants parisiens sont restés attentifs aux opportunités jusqu’au terme du marché, sans toutefois enregistrer d’arrivée de dernière minute. Le PSG conserve des besoins identifiés en attaque et au poste de défenseur central, qui pourraient être traités lors d’une prochaine période de transferts.

Luis Enrique dispose désormais d’un groupe remanié pour la reprise de la saison, avec l’intégration de Ferran Torres, Mika Godts, Maghnes Akliouche, Lucas Digne et Alessandro Longoni aux côtés de l’effectif parisien.