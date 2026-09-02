Selon l’Allemagne, la Russie est «responsable» de l’attaque au drone explosif à l’aéroport de Leipzig

Le ministre allemand de l'Intérieur a formellement mis en cause Moscou dans la tentative d'attentat au drone piégé survenue début août à l'aéroport de Leipzig-Halle. Berlin annonce la fermeture d'un consulat russe et des sanctions individuelles, tandis que l'Union européenne évoque un acte de terrorisme soutenu par un État.

Le ministre allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a déclaré mardi 1er septembre que la Russie porte la responsabilité de la tentative d’attentat au drone explosif survenue début août à l’aéroport de Leipzig-Halle, plateforme logistique clé pour l’armée allemande, l’Otan et le soutien à l’Ukraine. «Dans l’ensemble, les enquêtes policières, les modes opératoires et les informations des services de renseignement démontrent une responsabilité russe dans la tentative d’attentat à l’aéroport de Leipzig», a-t-il affirmé lors d’une déclaration à Berlin.

Dans la nuit du 4 au 5 août, un drone chargé d’explosifs avait été découvert dans la zone sécurisée des opérations de fret de l’aéroport, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens. Un deuxième engin aurait heurté un avion-cargo de DHL quelques minutes plus tard, et un troisième drone a été retrouvé dix jours plus tard à l’ouest de l’aéroport. Une substance pouvant correspondre à environ 50 grammes d’hexogène, un explosif militaire, avait été retrouvée sur place.

Selon Alexander Dobrindt, «la configuration des drones» et l’utilisation de «divers composants, des explosifs et des dispositifs de mise à feu» renvoient à «d’autres opérations hybrides menées par la Russie» dans le cadre de sa guerre contre l’Ukraine. Le ministre a jugé que l’exécution de la «tentative d’attentat» revenait probablement à des agents dits «jetables», mais agissant «sur ordre d’autorités étatiques russes».

Ce mercredi 2 septembre, la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a annoncé la convocation du chargé d’affaires russe à Bruxelles, estimant que les faits présentaient «les caractéristiques d’un acte de terrorisme soutenu par un État». Elle a indiqué que l’Union européenne préparait de nouvelles sanctions contre la Russie.

Fermeture d’un consulat russe et sanctions individuelles

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johannes Wadephul, a annoncé la fermeture, à la mi-septembre, du consulat russe de Bonn ainsi que de la maison de la culture russe de Berlin, soupçonnée par les services de renseignement allemands de servir de façade à des activités d’espionnage. Berlin a également annoncé des sanctions individuelles contre des ressortissants russes et une pression accrue contre la flotte dite «fantôme» utilisée par Moscou pour contourner les sanctions sur ses exportations pétrolières.

Moscou dénonce une «escalade sans précédent»

L’ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Netchaïev, a qualifié les accusations allemandes de «non fondées, absurdes et contraires au bon sens», estimant que les sanctions annoncées constituaient «une escalade sans précédent» dans les relations russo-allemandes. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté dénoncé «une nouvelle erreur grossière» de Berlin, qu’il a reliée aux «campagnes électorales à venir» en Allemagne.