Bénin : Les Démocrates ouverts à un « dialogue constructif » avec Romuald Wadagni

Le parti Les Démocrates a adressé un message de félicitations à Romuald Wadagni, président élu à l’issue de la présidentielle du 12 avril 2026 selon les résultats provisoires de la CENA. Tout en prenant acte de cette victoire, le parti affirme sa disponibilité pour un dialogue politique constructif avec le nouveau chef de l’État.

Le parti Les Démocrates a réagi aux résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 proclamés par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Dans un message publié le mardi 14 avril 2026, le parti a adressé « ses félicitations républicaines » à Romuald Wadagni pour son « élection à la magistrature suprême de notre pays ».

La formation politique réaffirme ensuite son ouverture au dialogue politique avec les nouvelles autorités. Il souligne notamment qu’il « se rendra disponible pour entretenir un dialogue constructif et proposer des alternatives pertinentes lorsque cela s’avère nécessaire ».

Enfin, Les Démocrates adressent leurs vœux de succès au président élu dans l’exercice de sa mission républicaine.