Bénin : Le calendrier officiel des délibérations et des résultats du Baccalauréat 2026

​Après la proclamation des résultats du BEPC le vendredi 3 juillet dernier, les regards se tournent désormais vers l’Office du Baccalauréat, qui a rendu public le chronogramme officiel de la session unique du BAC 2026

menant à la publication des résultats de la session unique de juin 2026.

Selon le chronogramme publié par l office du Baccalauréat les opérations devant aboutir à la proclamation des résultats se présentent comme suit

​ Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 2026 : Déroulement des travaux de correction des copies dans les différents centres retenus.

: Déroulement des travaux de correction des copies dans les différents centres retenus. ​ Mercredi 8 juillet 2026 : Première délibération nationale et proclamation des résultats d’admissibilité.

: Première délibération nationale et proclamation des résultats d’admissibilité. ​ Après l’admissibilité : Déroulement des épreuves facultatives, des évaluations d’Éducation physique et sportive (EPS), ainsi que des épreuves orales pour les séries concernées.

: Déroulement des épreuves facultatives, des évaluations d’Éducation physique et sportive (EPS), ainsi que des épreuves orales pour les séries concernées. ​ Mi-juillet 2026 : Troisième et dernière délibération pour la publication des résultats définitifs de l’examen.

: Troisième et dernière délibération pour la publication des résultats définitifs de l’examen. ​Les 20 et 21 juillet 2026 : Disponibilité et retrait des relevés de notes.

​Tout comme pour le BEPC, les résultats officiels du Baccalauréat 2026 seront accessibles directement sur internet. Pour vérifier leur statut, les candidats et leurs parents devront utiliser la plateforme officielle eRésultats en suivant une procédure simple :