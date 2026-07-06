Image Canal
Image Canal
Bénin

Bénin : Le calendrier officiel des délibérations et des résultats du Baccalauréat 2026

​Après la proclamation des résultats du BEPC le vendredi 3 juillet dernier, les regards se tournent désormais vers l’Office du Baccalauréat, qui a rendu public le chronogramme officiel de la session unique du BAC 2026

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
506 vues
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires.
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires. © Bénin Web TV
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

menant à la publication des résultats de la session unique de juin 2026.

Selon le chronogramme publié par l office du Baccalauréat les opérations devant aboutir à la proclamation des résultats se présentent comme suit

  • Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 2026 : Déroulement des travaux de correction des copies dans les différents centres retenus.
  • Mercredi 8 juillet 2026 : Première délibération nationale et proclamation des résultats d’admissibilité.
  • Après l’admissibilité : Déroulement des épreuves facultatives, des évaluations d’Éducation physique et sportive (EPS), ainsi que des épreuves orales pour les séries concernées.
  • Mi-juillet 2026 : Troisième et dernière délibération pour la publication des résultats définitifs de l’examen.
  • Les 20 et 21 juillet 2026 : Disponibilité et retrait des relevés de notes.

​Comment consulter les résultats en ligne ?

​Tout comme pour le BEPC, les résultats officiels du Baccalauréat 2026 seront accessibles directement sur internet. Pour vérifier leur statut, les candidats et leurs parents devront utiliser la plateforme officielle eRésultats en suivant une procédure simple :

  1. Accéder au portail en se rendant directement sur le site officiel de eRésultats.
  2. Sélectionner l’examen concerné (Bac 2026).
  3. Saisir les informations d’identification requises, notamment le numéro de table ou d’inscription, puis valider pour afficher le résultat.
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
09:27 Football : Mondial 2026: Neymar annonce sa retraite internationale après l’élimination du Brésil
09:11 Football : Angleterre: sans disputer la moindre minute, Jordan Henderson se blesse gravement en célébrant la qualification
09:27 Mondial 2026: Neymar annonce sa retraite internationale après l’élimination du Brésil