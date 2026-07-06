Mondial 2026: la décision de la FIFA sur Folarin Balogun fait polémique
La décision de la FIFA de rendre Folarin Balogun disponible malgré un carton rouge initial continue de susciter une vive controverse en Coupe du monde 2026. Le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a vivement dénoncé un choix qu’il juge « incompréhensible » à la veille du huitième de finale face à la Belgique.
La décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun continue de faire polémique. Le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, a vivement critiqué ce revirement concernant l’attaquant américain, initialement expulsé lors du match face à la Bosnie-Herzégovine. Sanctionné d’un carton rouge et normalement suspendu pour une rencontre, le joueur de la sélection américaine a finalement été autorisé à disputer le huitième de finale aller contre la Belgique, selon une décision annoncée dimanche par l’instance mondiale.
Une situation rare, la FIFA n’ayant pas procédé à un tel réexamen de sanction dans le cadre d’une Coupe du monde depuis plusieurs décennies. Interrogé sur cette décision, Ståle Solbakken n’a pas caché son incompréhension. « C’est une grosse erreur de la FIFA. Ce n’est pas une bonne conclusion. Il a reçu un carton rouge et la VAR a confirmé qu’il s’agissait bien d’un carton rouge. Cela signifie une suspension d’un match », a-t-il déclaré.
Le sélectionneur norvégien s’inquiète également des conséquences sportives potentielles de cette décision. « Je pense que le plus grave dans cette situation, c’est que si les États-Unis battent la Belgique, ils auront toujours cet avantage en plus », a-t-il poursuivi. « Les Belges vont être furieux. Et le prochain carton rouge ? Que va-t-il se passer ? Une commission va-t-elle le retirer ? C’est une très mauvaise décision qui va nuire à la Coupe du monde et aux États-Unis », a-t-il conclu. Cette affaire vient raviver les débats autour de l’usage des instances disciplinaires et de la VAR dans cette Coupe du monde 2026 déjà marquée par plusieurs polémiques arbitrales.
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