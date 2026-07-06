Nathalie Baye, avant Johnny : ses deux César partagés avec son premier grand amour

Nathalie Baye aurait célébré son 78e anniversaire ce 6 juillet 2026. L’actrice, décédée le 17 avril 2026 dans le 6e arrondissement de Paris, laisse une carrière reconnue et des épisodes amoureux très suivis par le public, parmi lesquels sa relation avec Philippe Léotard, considéré comme son premier grand amour.

Leur histoire s’inscrit dans le paysage théâtral et cinématographique des années 1970. Alors que Nathalie Baye lance sa carrière au cinéma, elle croise la route de Philippe Léotard, déjà connu pour son travail au théâtre et à l’écran. Leur complicité professionnelle bascule rapidement dans une relation personnelle.

Selon les archives de la période, leur liaison débute au début des années 1970 et s’étend de 1972 à 1982. Philippe Léotard, alors marié à la comédienne Liliane Caulier et père de Frédéric et Laetitia, quitte son foyer pour vivre cette histoire avec Nathalie Baye. Le couple reste très discret dans les médias tout au long de la décennie.

Une rencontre professionnelle devenue relation durable

Les deux comédiens partagent notamment l’affiche de Liolà, de Luigi Pirandello, en 1973. Leur relation dépasse le cadre des plateaux et des scènes, et se traduit aussi par des choix de vie : Nathalie Baye s’attache à des lieux de retraite loin de Paris. Grâce à Jean-Marie Chevrier, proche de Philippe Léotard, elle découvre la Creuse et acquiert en 1975 une maison à Vallière, où elle se rendra régulièrement pour se ressourcer.

Sur le plan professionnel, le couple obtient un symbole majeur en 1983 avec le film La Balance, réalisé par Bob Swaim. Dans ce polar ancré dans un Belleville populaire, Nathalie Baye incarne Nicole, dite Nini, une prostituée prise dans une enquête policière, tandis que Philippe Léotard joue Dédé, un petit proxénète engagé comme indicateur. Le film devient un succès commercial, totalisant près de 4,2 millions d’entrées, et reçoit le César du meilleur film.

Lors de la cérémonie des César de 1983, les deux acteurs sont récompensés : Nathalie Baye obtient le César de la meilleure actrice et Philippe Léotard le César du meilleur acteur, distinction majeure pour chacun. C’est également au cours des années précédentes, pendant la préparation de Une étrange affaire, que Nathalie Baye rencontre Dominique Besnehard, qui deviendra son agent pendant près de vingt ans et le parrain de sa fille Laura Smet.

La relation entre Nathalie Baye et Philippe Léotard prend fin en 1982. Philippe Léotard fait face à des problèmes d’addictions qui affectent sa vie personnelle et artistique. Quelques semaines après leur séparation, le 23 avril 1982, Nathalie Baye partage un sketch avec Johnny Hallyday lors de l’émission Formule 1+1 de Maritie et Gilbert Carpentier ; cette rencontre marque le début d’une nouvelle relation qui mènera à la naissance de Laura Smet le 15 novembre 1983 et à une installation à L’Étang-la-Ville, dans les Yvelines.

Philippe Léotard poursuivra ensuite une carrière saluée pour certains rôles mais marquée par ses combats personnels ; il s’éteint en 2001 à l’âge de 60 ans. De son côté, Nathalie Baye a continué d’alimenter une filmographie largement reconnue.