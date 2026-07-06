Mondial 2026: Neymar annonce sa retraite internationale après l’élimination du Brésil

L’aventure de Neymar avec la sélection brésilienne a pris fin dimanche soir au terme de l’élimination de la Seleção face à la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Très ému, l’attaquant de 34 ans a annoncé sa retraite internationale, refermant un chapitre de seize années sous le maillot auriverde.

Neymar a officiellement mis un terme à sa carrière internationale après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Battue 2-1 par la Norvège, la Seleção quitte prématurément le tournoi, marquant la fin d’une époque pour son emblématique numéro 10. L’attaquant brésilien avait fait ses débuts sous le maillot auriverde en 2010 face aux États-Unis, déjà au MetLife Stadium de New York. Seize ans plus tard, c’est dans cette même enceinte qu’il a disputé son dernier match avec la sélection.

Auteur de l’unique but brésilien sur penalty dans le temps additionnel, Neymar n’a pas pu empêcher l’élimination des quintuples champions du monde. Très ému au coup de sifflet final, le joueur de 34 ans a confirmé sa décision de prendre sa retraite internationale. « J’ai essayé. J’ai essayé. Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et tout s’est terminé ici. C’est fini maintenant », a confié Neymar, selon les propos rapportés par Fabrizio Romano.

Avec cette victoire de prestige, la Norvège poursuit son parcours dans le Mondial et affrontera l’Angleterre en quarts de finale, tandis que le Brésil tourne une page majeure de son histoire avec les adieux de l’un des plus grands joueurs de sa génération.