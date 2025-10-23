Bénin: lancement officiel du 10ème forum régional sur la régulation de l’électricité de la CEDEAO

Le 10ᵉ Forum régional sur la régulation de l’électricité de la CEDEAO s’est ouvert ce jeudi 23 octobre 2025 à Cotonou, sous le thème « Coopération énergétique en Afrique de l’Ouest : dynamiques actuelles et perspectives de renforcement de l’intégration ». La rencontre, qui réunit experts, décideurs et partenaires techniques, vise à renforcer la coopération énergétique régionale pour une intégration durable et équilibrée du marché ouest-africain de l’électricité.

Cotonou accueille depuis ce jeudi 23 octobre 2025, le 10ᵉ Forum régional sur la régulation de l’électricité de la CEDEAO (ARREC), un cadre d’échanges techniques et politiques sur les dynamiques énergétiques actuelles dans la sous-région. En présence de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministre béninois de l’Énergie, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin et le président de l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC), les travaux ont débuté dans une atmosphère d’engagement et de coopération.

Prenant la parole, le président de l’Autorité de régulation de l’électricité du Bénin, Édouard Dahomé, a souhaité la bienvenue aux participants. « C’est avec une immense fierté et une profonde conviction que je vous prends la parole ce matin, à Cotonou, terre d’hospitalité et de dialogue, pour ouvrir les travaux du dixième forum de l’autorité de régulation régionale de l’électricité. », a-t-il déclaré.

Le Bénin, acteur clé d’une coopération énergétique renforcée

Dans son discours, Édouard Dahomé a salué l’engagement du gouvernement béninois pour l’intégration énergétique régionale. « Sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, le Bénin a engagé depuis quelques années une réforme profonde de son secteur énergétique : augmentation de la capacité nationale de production, renforcement du transport et de la distribution, et promotion des énergies renouvelables », a-t-il rappelé.

Il a cité plusieurs projets structurants en cours avant de mettre l’accent sur la solidarité régionale. « Grâce à des investissements structurants, comme la centrale thermique de Maria-Gléta, les parcs solaires de Pobè, Bohicon, Djougou, Parakou et les projets d’interconnexion régionale via la CEB et le WAPP, notre pays a franchi une étape décisive vers l’autonomie énergétique. », -t-il énuméré.

« La lumière qui éclaire Porto-Novo, Cotonou ou Parakou doit pouvoir demain être partagée avec Niamey, Lomé, Ouagadougou ou Abidjan. C'est cela la solidarité énergétique ouest-africaine. », a ajouté Édouard Dahomé.

Une décennie d’efforts pour un marché régional intégré

De son côté, le président de l’ARREC, Laurent Kocou Tossou, a replacé ce dixième forum dans la continuité des actions menées depuis plus de dix ans pour bâtir un marché intégré et harmonisé. « C’est avec un profond sentiment de responsabilité et de fierté que je prends la parole à l’ouverture de ce dixième forum régional sur la régulation du secteur de l’électricité en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré d’entrée.

Il a salué les progrès enregistrés depuis la création de l’ARREC.Pour lui, cette dixième édition marque une étape historique. «Elle illustre plus d’une décennie d’efforts constants pour bâtir un marché régional de l’électricité intégré, transparent et prospère, conformément à la vision 2050 de la CEDEAO et aux stratégies communautaires 2023-2027. », a-t-il indiqué.

Laurent Tossou a également présenté les priorités du plan stratégique 2026-2030, qui s’articule autour de six axes majeurs, dont le développement du marché régional, l’harmonisation des politiques nationales, le renforcement des capacités et l’intégration des énergies renouvelables.

« Nous devons accélérer l’accès universel à l’électricité, approfondir l’intégration énergétique à travers des interconnexions régionales fiables et promouvoir un marché compétitif qui attire des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques et les énergies propres », a-t-il affirmé.

La CEDEAO plaide pour une solidarité énergétique durable

S’exprimant à son tour, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, l’ambassadeur Amadou Diongue, a salué l’engagement du Bénin et de l’ARREC pour la réussite de cette dixième édition. « J’adresse au nom de la CEDEAO notre profonde gratitude à la République du Bénin d’avoir accepté avec chaleur et engagement la tenue du présent forum », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la portée stratégique du thème choisi. « Le thème que vous avez retenu, “Coopération énergétique en Afrique de l’Ouest : dynamiques actuelles et perspectives de renforcement de l’intégration”, traduit la volonté collective de nos États membres de consolider les acquis du marché régional tout en répondant aux défis contemporains liés à l’accès à l’énergie, à la sécurité des systèmes, à la transition énergétique et à la résilience institutionnelle. », a reconnu le représentant de la CEDEAO.

Dans un ton optimiste, il a exhorté les acteurs à approfondir le dialogue régional. « L’intégration ne se décrète pas, elle se construit dans l’engagement, la méthode et la solidarité. Elle exige des efforts constants de coordination, d’harmonisation réglementaire, de gestion des risques et de dialogue entre tous les acteurs publics et privés. », explique t-il.

Vers une souveraineté énergétique régionale

Pour clore son allocution, Amadou Diongue a rappelé le rôle central de l’énergie dans la construction d’une Afrique de l’Ouest souveraine et stable. Selon lui, la CEDEAO considère ce forum comme une plateforme stratégique de dialogue, d’innovation et de changement. «Il incarne notre engagement commun à faire de l’énergie un vecteur de développement, de stabilité et de prospérité. », a-t-il reconnu.

Les échanges se poursuivent jusqu’au vendredi 24 octobre 2025 avec des panels techniques, des sessions sur les marchés interconnectés et des ateliers de renforcement de capacités. Le rapport annuel 2023-2024 de l’ARREC, premier du genre, sera également remis aux participants.