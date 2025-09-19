Bénin: la Police républicaine annonce l’exercice «Toile d’araignée sur les Collines»

La Police républicaine du Bénin a annoncé pour les 25 et 26 septembre 2025, un exercice grandeur nature baptisé « Toile d’araignée sur les Collines » (TASC 2025). Cette simulation, qui se déroulera dans les villes de Dassa-Zoumè, Glazoué et Savalou, vise à tester et renforcer les capacités opérationnelles des unités de sécurité face aux conflits agro-pastoraux.

Présenté le vendredi 19 septembre aux autorités politico-administratives et aux forces impliquées, l’exercice se concentre sur un scénario fictif inspiré de situations réelles de tensions entre agriculteurs et éleveurs.

L’objectif est d’éprouver la réactivité et la coordination des unités policières dans la gestion de crises qui menacent la paix et la cohésion sociale.

Lors de cette présentation, le Directeur général de la Police républicaine a insisté sur la nécessité de former et d’équiper les forces pour anticiper et faire face efficacement aux crises.

« Pour le décideur politique que le professionnel de la sécurité, la question n’est pas tant de savoir quand surviendrait une crise que de savoir ce qu’il faudrait faire si elle arrivait à se produire », a-t-il rappelé.

Une coopération inter-forces et internationale

Selon le Contrôleur général de Police Brice Allowanou, TASC 2025 illustre une démarche d’anticipation sur les risques de conflits agro-pastoraux particulièrement présents dans le département des Collines.

- Publicité-

L’initiative bénéficie du soutien financier et technique de l’agence belge de développement ENABEL, ainsi que de la collaboration de l’Agence béninoise de protection civile, des Eaux, Forêts et Chasse et de l’Armée.

Au-delà de l’entraînement, l’exercice met en avant l’importance de la sécurité de proximité et de la coopération inter-forces, indispensable pour préserver la paix dans les zones sensibles. En s’armant de stratégies adaptées, la Police républicaine entend renforcer son rôle de garant de la sécurité et de la cohésion nationale.