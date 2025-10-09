Bénin: la CENA dévoile le calendrier des législatives et communales de janvier 2026

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a rendu public, ce mercredi 8 octobre 2025, le calendrier officiel des élections législatives et communales, fixées au dimanche 11 janvier 2026. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du processus électoral en vue des élections générales de 2026.

Selon les précisions de l’institution présidée par Sacca Lafia, le chronogramme électoral détaille les différentes phases préparatoires, notamment la réception des déclarations de candidatures, la validation des listes, la formation des agents électoraux ainsi que la logistique du matériel de vote.

La CENA affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la transparence, la fiabilité et la ponctualité du scrutin, conformément aux exigences légales et au calendrier républicain. L’institution appelle par ailleurs les partis politiques, les candidats et l’ensemble des acteurs impliqués à respecter les délais fixés et à œuvrer dans un esprit de responsabilité et de fair-play démocratique.

Avec ce calendrier désormais officialisé, le compte à rebours est lancé pour un rendez-vous électoral décisif, où les citoyens béninois seront appelés à élire leurs représentants au Parlement et dans les conseils communaux.

Le calendrier de la CENA