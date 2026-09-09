Bénin : Joseph de Lapoche fait parler avec « Adjapiano »

Depuis quelques jours, Joseph de Lapoche occupe une place remarquée dans les conversations du showbiz béninois. Son clip « Adjapiano – En bas les jaloux », publié le 1er septembre, alimente les réactions autour de son personnage artistique.

PARAKOU, 9 septembre 2026 — Joseph de Lapoche s’invite dans les conversations du showbiz béninois avec « Adjapiano – En bas les jaloux », un clip publié le 1er septembre et largement commenté ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

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Le phénomène repose d’abord sur une exposition numérique que l’entourage de l’artiste met en avant. Selon son manager, Oyeniran Wilfried, cité par Orèmi Pop Culture, le clip aurait dépassé 50 000 vues en moins de 48 heures. Ce chiffre reste une donnée communiquée par l’équipe de Joseph de Lapoche et non une mesure indépendante publiée par une plateforme de classement.

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Le signal dépasse toutefois une seule publication. Daabaaru a consacré, le 5 septembre, une séquence de son émission « Afro Style » à Joseph de Lapoche et à « Adjapiano », tandis qu’Orèmi Pop Culture relevait le 8 septembre que son nom revenait avec insistance dans les discussions en ligne au Bénin.

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Sur son site officiel, l’artiste se présente comme basé à Parakou et place « Adjapiano » au cœur de son actualité. Le morceau s’appuie notamment sur la formule « En bas les jaloux », devenue l’un des marqueurs les plus repris de cette séquence.

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Un buzz qui dépasse le clip

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La curiosité autour de Joseph de Lapoche tient autant à la musique qu’au personnage qu’il construit publiquement. Ses slogans, ses vidéos courtes et le ton volontairement spectaculaire de sa communication alimentent les réactions, entre soutien, amusement et interrogations sur la suite de son parcours.

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Cette exposition arrive dans une période très active pour la musique béninoise, marquée par de nouvelles sorties, des concerts de rentrée et une forte circulation des artistes locaux sur les plateformes sociales. Pour Joseph de Lapoche, l’enjeu est désormais de transformer cette attention en rendez-vous musicaux durables.

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À ce stade, son calendrier officiel ne confirme pas encore de prochaine grande date : le site de l’artiste indique que des discussions sont en cours avec des promoteurs et que les éventuelles représentations seront annoncées ultérieurement.