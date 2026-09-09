Ghana : après la mort de Beverly Afaglo, Choirmaster retrouve un refuge dans la musique

Le musicien ghanéen Eugene Baah, connu sous le nom de Choirmaster, a partagé de nouvelles images de tournage et expliqué que la création l’aide à traverser le deuil de son épouse, l’actrice Beverly Afaglo, décédée en mai.

Le musicien ghanéen Eugene Baah, connu sous le nom de Choirmaster, a repris le chemin de la création après plusieurs mois marqués par le deuil. Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée mardi 8 septembre par Oyerepa, l’ancien membre du groupe Praye apparaît sur le tournage d’un nouveau projet musical et explique que la musique l’aide à tenir depuis la mort de son épouse, l’actrice Beverly Afaglo.

Sur les images, Choirmaster est filmé dans une tenue inspirée de l’univers militaire, au cœur de ce qui ressemble au décor d’un prochain clip. En légende, il résume son état d’esprit en une phrase : « Music saved me from getting depressed », soit l’idée que la musique l’a aidé à ne pas sombrer dans la dépression.

Cette reprise d’activité intervient un peu plus de trois mois après la disparition de Beverly Afaglo. L’actrice ghanéenne est décédée le 24 mai 2026 à l’âge de 42 ans. Son décès avait provoqué une vive émotion dans le milieu du cinéma et du showbiz ghanéen, tandis que Choirmaster avait multiplié les hommages à celle avec qui il partageait sa vie depuis leur mariage en 2012.

Au fil des semaines, le chanteur avait déjà laissé entrevoir la difficulté de cette période. En juin, il avait expliqué sur Instagram que le processus de guérison serait difficile, tout en disant vouloir rester fort. Son retour devant les caméras s’inscrit désormais dans cette continuité : la musique redevient progressivement un espace de travail et d’expression personnelle.

Un nouveau projet encore entouré de mystère

Pour l’instant, Choirmaster n’a pas dévoilé le titre du morceau, sa date de sortie ni les détails précis du projet tourné. La séquence publiée met surtout en avant son retour à la création, sans annoncer officiellement un single ou un album.

Le musicien avait accompagné Beverly Afaglo jusqu’à ses derniers hommages publics. Les funérailles de l’actrice se sont tenues le 8 août au State House d’Accra, en présence de proches et de plusieurs figures du divertissement ghanéen.

Quelques semaines plus tard, Choirmaster réapparaît donc dans un cadre artistique. Le contenu partagé ne donne encore aucun calendrier de sortie, mais il confirme que le chanteur a repris le travail sur un tournage musical.