Roseline Layo : « Bara » entre n°14 sur YouTube Côte d’Ivoire, déjà n°3 au Sénégal

Le nouveau single « Bara » de Roseline Layo signe une entrée dans le Top 15 hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire, tout en s’installant sur le podium au Sénégal.

Roseline Layo ajoute un nouveau signal fort à sa rentrée musicale. Son single « Bara » fait son entrée à la 14e place du classement hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire pour la semaine achevée le 3 septembre 2026, avec 228 082 écoutes recensées.

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La dynamique dépasse les frontières ivoiriennes. Sur le dernier classement quotidien disponible au Sénégal, daté du 6 septembre, « Bara » occupe la 3e place avec 215 630 écoutes comptabilisées sur les deux jours suivis par le tableau.

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Sorti le 31 juillet 2026, le morceau dure environ 2 minutes 26. Les plateformes de streaming créditent Light Event, avec une distribution assurée par Sony Music Entertainment Africa FR. Le clip officiel a ensuite été mis en ligne à la fin du mois d’août.

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Avec « Bara », Roseline Layo reste dans un registre populaire et direct. Le titre s’appuie sur le mot nouchi « bara », utilisé pour parler du travail, et porte un message autour de l’effort, de l’autonomie et de la contribution au sein du couple.

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Une visibilité qui s’étend au-delà de la Côte d’Ivoire

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L’entrée dans le Top 15 ivoirien arrive alors que Roseline Layo bénéficie déjà d’une forte exposition régionale. Sa 3e place au Sénégal montre que le morceau trouve aussi un public hors de son marché d’origine, quelques semaines seulement après sa sortie.

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Sur Spotify, « Bara » dépassait également les 200 000 écoutes au dernier relevé public disponible. Ce nouvel élan s’ajoute à une année 2026 déjà dense pour la chanteuse ivoirienne, qui a publié l’album « Élus de Dieu 2 » ainsi que le single « On reprend » avant de dévoiler « Bara ».