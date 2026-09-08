Rabby Slo : ses proches démentent sa mort, l’artiste toujours hospitalisé aux États-Unis

Des proches de Rabby Slo ont démenti les informations annonçant sa mort. Le chanteur béninois est toujours hospitalisé aux États-Unis, où son état reste critique après un accident de la circulation survenu fin août.

Des proches de Rabby Slo ont démenti, mardi 8 septembre 2026, les informations annonçant la mort du chanteur béninois. L’artiste est toujours hospitalisé aux États-Unis, où son état reste critique après un accident de la circulation survenu à la fin du mois d’août.

De son vrai nom Wilfrid Houwanou, Rabby Slo est pris en charge dans un établissement hospitalier américain depuis plusieurs jours. Ses proches, cités par plusieurs médias béninois, assurent qu’il est toujours en vie malgré la gravité de son état de santé.

Ce démenti intervient au lendemain de l’annonce de son décès par Le Matinal. Bénin Web TV avait relayé cette information en précisant qu’elle n’avait pas encore été confirmée par la famille ou le management de l’artiste.

Les proches de Rabby Slo appellent désormais à la prudence face aux informations circulant sur son état de santé. Aucun bulletin médical détaillé n’a été rendu public et les blessures subies par le chanteur n’ont pas été précisées.

Un accident survenu fin août

Rabby Slo a été victime d’un accident de la circulation le dimanche 30 août aux États-Unis, où il réside depuis plusieurs années. L’information sur son hospitalisation avait d’abord été communiquée par son entourage avant d’être relayée publiquement, notamment par l’animateur Darryl Warren Gandjeto.

Dans les jours qui ont suivi l’accident, la famille et la direction de Replay4Life Label avaient remercié le public pour les messages de soutien et les prières, tout en demandant de respecter la vie privée de l’artiste et de ses proches pendant son hospitalisation.

Figure connue de la musique béninoise depuis la fin des années 1990, Rabby Slo est associé à l’AfroTchink, un style qui mêle sonorités contemporaines et rythmes traditionnels béninois. L’artiste avait effectué son retour au Bénin en 2023 après près de deux décennies passées aux États-Unis.