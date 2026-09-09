Ghana : M.anifest fête les 10 ans de « Nowhere Cool » avec une expérience live

Le rappeur ghanéen M.anifest célèbre les dix ans de son album « Nowhere Cool » en annonçant une expérience live spéciale. Les billets doivent être mis en vente le 11 septembre, tandis que le lieu reste encore secret.

M.anifest remet « Nowhere Cool » sous les projecteurs, dix ans jour pour jour après sa sortie. Le rappeur ghanéen a annoncé mardi 8 septembre 2026 une expérience live entièrement consacrée à cet album devenu l’un des projets marquants de son parcours.

L’annonce a été faite sur X, où l’artiste a remercié les auditeurs qui ont accompagné le disque depuis 2016. Il a présenté le rendez-vous comme une célébration pensée pour les fans, avec une inscription ouverte en amont de la billetterie.

La page officielle de l’événement sur Ayatickets précise que les billets doivent être mis en vente le vendredi 11 septembre. Le lieu n’a pas encore été dévoilé, un choix qui entretient volontairement le mystère autour de cette soirée baptisée « The Nowhere Cool @ 10 Live Experience ».

Sorti le 8 septembre 2016 sous le label Singitdamnit Music, « Nowhere Cool » compte 14 titres. L’album mêle hip-hop, highlife et influences africaines, avec des collaborations de Worlasi, Cina Soul, Tumi Molekane, Brymo ou encore Paapa.

Un album devenu une référence dans le rap ghanéen

À sa sortie, le projet avait renforcé la réputation de M.anifest comme l’une des plumes les plus singulières de la scène hip-hop ghanéenne. Son écriture, nourrie d’observations sociales et de récits personnels, s’appuie sur une production qui fait dialoguer rap contemporain et sonorités locales.

Le titre de l’album renvoie à l’univers de l’écrivaine ghanéenne Ama Ata Aidoo, dont l’œuvre a largement influencé plusieurs générations de créateurs du pays. Dix ans plus tard, M.anifest choisit donc de revisiter ce disque non pas avec une simple réédition annoncée, mais avec un rendez-vous scénique pensé comme une célébration collective.

Les organisateurs indiquent que les premières personnes inscrites pourront recevoir les informations de mise en vente et accéder à un nombre limité de billets à tarif réduit. La date du spectacle elle-même n’a pas encore été communiquée publiquement.