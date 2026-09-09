Justin Bieber dévoile de rares moments en famille avec Hailey et leur fils Jack Blues

Justin Bieber a partagé une nouvelle série de photos avec Hailey Bieber et leur fils Jack Blues. Le chanteur continue toutefois de préserver l’intimité du garçon, dont le visage n’apparaît pas.

Justin Bieber a offert à ses abonnés un nouveau regard sur sa vie de famille. Dans une série de photos publiée sur Instagram le lundi 7 septembre 2026, le chanteur canadien apparaît aux côtés de son épouse Hailey Bieber et de leur fils Jack Blues, âgé de deux ans.

Le carrousel mêle des scènes très simples du quotidien : un selfie avec Hailey, un moment où Justin porte Jack tout en tenant un café glacé, puis plusieurs images père-fils sur un canapé. Comme lors des précédentes apparitions de l’enfant sur les réseaux sociaux, son visage reste hors champ.

Cette discrétion est devenue une constante chez les Bieber depuis la naissance de Jack Blues, le 22 août 2024. Le couple montre ponctuellement des fragments de sa vie de parents, sans exposer directement l’identité visuelle de leur fils.

Le nouveau post arrive un peu plus de deux semaines après le deuxième anniversaire de Jack. Hailey Bieber avait alors partagé des souvenirs familiaux, dont un petit-déjeuner d’anniversaire et une vidéo montrant le garçon s’essayer au golf, une passion qu’il semble déjà partager avec son père.

Justin Bieber glisse d’ailleurs régulièrement des clins d’œil à cette vie de famille dans ses publications. Le chanteur avait récemment montré son fils portant un maillot miniature des Toronto Maple Leafs, équipe de hockey qu’il soutient depuis longtemps.

La présence d’Hailey dans le carrousel ajoute une autre touche intime à cette séquence. Sur l’un des selfies, la fondatrice de Rhode porte une casquette noire marquée « Yukon », référence à un titre de Justin Bieber. Le cliché s’inscrit dans une communication très contrôlée du couple, qui partage davantage d’instants familiaux sans lever complètement le voile sur leur enfant.

Justin et Hailey Bieber sont mariés depuis 2018 et ont célébré une seconde cérémonie en Caroline du Sud en 2019. Depuis l’arrivée de Jack, ils ont multiplié les rares aperçus de leur quotidien de parents, souvent à travers Instagram et sans mise en scène excessive.

Le carrousel s’inscrit ainsi dans la ligne suivie par le couple depuis la naissance de Jack : partager quelques instants familiaux tout en gardant l’enfant hors de l’exposition directe. Dans cette nouvelle série, aucune image ne montre clairement son visage.