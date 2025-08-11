PAR PAYS
Bénin: interdiction et retrait immédiat du concentré de tomate «Tasty Tom»

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
2 min.
Le ministère de l’Industrie et du Commerce a interdit l’importation, la distribution et la consommation du concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Tomato Mix » au Bénin. Cette mesure fait suite à un rappel général du produit au Ghana pour des défauts critiques menaçant la santé publique.

Le concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Tomato Mix » disparaît des rayons béninois. Dans un communiqué en date du 11 août 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce du Bénin a annoncé la suspension immédiate de son importation, distribution et consommation sur l’ensemble du territoire national.

« Le concentré de tomate dénommé Tasty Tom Enriched Tomato Mix fait actuellement l’objet d’une suspension de production et d’un rappel général sur le territoire ghanéen »

Cette décision s’appuie sur une alerte de la Food and Drugs Authority (FDA) du Ghana qui, le 3 août, a ordonné l’arrêt de production et le rappel massif du produit pour des « défauts critiques » compromettant la qualité sanitaire et la sécurité alimentaire.

« il est décidé de la suspension de l’importation, de la distribution et de la consommation sur l’ensemble du territoire national du concentré de tomate Tasty Tom Enriched Tomato Mix ».

La mesure s’applique à toutes les formes de conditionnement, qu’elles soient en sachets ou en boîtes. Les importateurs, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques doivent retirer immédiatement le produit de leurs stocks et points de vente, en vue de sa mise en quarantaine. Toute commercialisation malgré l’interdiction expose à des sanctions prévues par la loi.

Un appel à la vigilance et au signalement

Le ministère invite la population à s’abstenir de consommer le produit et à signaler toute pratique commerciale suspecte à la Direction de la Concurrence ou à la Direction départementale de l’Industrie et du Commerce.

Tout contrevenant « s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur », prévient le ministère, qui réaffirme que la santé publique reste une priorité absolue.

Les services compétents sont par ailleurs mobilisés pour empêcher toute entrée frauduleuse du produit sur le territoire. Le numéro vert 8585 reste disponible 24h/24 et 7j/7 pour toute dénonciation.

En rappel, le gouvernement béninois réaffirme que la protection de la santé des consommateurs reste une priorité absolue et qu’aucune tolérance ne sera accordée aux contrevenants.

