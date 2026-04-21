Qualité de l’eau et des médicaments: un laboratoire de référence pour renforcer les contrôles au Bénin

Le Bénin franchit une étape importante dans le renforcement de ses capacités de contrôle sanitaire avec la mise en place d’un laboratoire de référence national dédié à l’analyse de la qualité de l’eau et des médicaments.

Ce laboratoire, dont la création répond aux besoins exprimés par les autorités sanitaires, est conçu pour optimiser les mécanismes de surveillance des produits essentiels à la santé publique. Il permettra d’effectuer des tests poussés sur la potabilité de l’eau ainsi que sur la conformité des médicaments circulant sur le marché, deux secteurs régulièrement pointés du doigt pour leurs risques potentiels pour la population.

Les analyses réalisées dans cette structure de référence devraient contribuer à détecter plus efficacement les substances dangereuses ou non conformes, facilitant ainsi l’intervention rapide des services de contrôle et de régulation.

Par ailleurs, le laboratoire fournira des données crédibles pour orienter les décisions des autorités sanitaires et renforcer la protection des consommateurs contre les produits de mauvaise qualité.

La mise en service de cette plateforme s’inscrit dans un contexte de modernisation du dispositif de contrôle sanitaire au Bénin, où les efforts se multiplient pour garantir la sécurité des usagers et prévenir les risques liés à la consommation d’eau non potable ou de médicaments falsifiés.

À terme, ce laboratoire de référence devrait également pouvoir collaborer avec les institutions internationales et régionales œuvrant dans le domaine de la santé, favorisant ainsi l’alignement des standards nationaux sur les meilleures pratiques observées ailleurs.