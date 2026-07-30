Kavinsky retrouvé mort à 50 ans à son domicile parisien

Vincent Belorgey, connu sous le nom de scène Kavinsky, a été retrouvé mort à son domicile parisien dans la soirée du 28 juillet, a rapporté Le Parisien le 29 juillet. Âgé de 50 ans, l’artiste est célèbre pour le titre Nightcall, utilisé comme thème d’ouverture du film Drive; le parquet de Paris a ouvert une enquête « en recherche des causes de la mort ».

Selon les informations disponibles, le corps de Kavinsky a été découvert le 28 juillet. À ce stade, les circonstances précises du décès n’ont pas été rendues publiques; la piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est cependant privilégiée par les enquêteurs, Le Parisien précisant que l’artiste se serait plaint de maux de tête dans les jours précédant sa disparition. L’enquête confiée au parquet vise à établir les causes médicales de son décès.

Né en 1975 à Paris, Kavinsky devait souffler sa 51e bougie le 31 juillet. Avant de se consacrer pleinement à la musique, Vincent Belorgey a exercé plusieurs petits emplois : au service courrier d’une agence d’intérim, au service client de SFR, dans la peinture de figurines pour un fabricant de baby-foot, puis en tant que manutentionnaire en centre commercial. C’est au cours de son service militaire qu’il a découvert la musique électronique, élément décisif de son parcours artistique.

Mort de Kavinsky : Jeux Olympiques, Angèle, tournée… une vie rythmée par Nightcall

La carrière de Kavinsky a connu un tournant international à la suite de la diffusion de Nightcall, devenu en 2011 un titre emblématique associé au film Drive avec Ryan Gosling. Il qualifiait lui-même ce morceau de celui qui « a changé ma vie ». L’artiste a publié deux albums : OutRun en 2013 et Reborn en 2022.

Malgré un catalogue discographique restreint, Kavinsky a été régulièrement présent sur la scène musicale et événementielle. En 2024, il s’est produit durant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, interprétant Nightcall aux côtés de la chanteuse belge Angèle et du groupe Phoenix. Il a également participé à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques la même année, interprétant le titre Roadgame avec d’autres DJ.

Aux heures qui ont suivi l’annonce, de nombreux messages d’internautes et hommages anonymes sont apparus sur le compte Instagram du musicien. Les représentants d’Angèle et du groupe Phoenix, ainsi que les intéressés eux-mêmes, n’avaient pas publié de réaction officielle au moment des premiers reportages.

Kavinsky devait encore se produire dans les prochaines semaines : des concerts étaient programmés à Deauville le 8 août, à Chatou le 5 septembre et à Nice le 11 septembre, ainsi qu’une date au Mexique prévue le 17 octobre.