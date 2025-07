Bénin: Hugues Sossoukpè attendu pour une nouvelle audition ce lundi

Le journaliste et web-activiste Comlan Hugues Sossoukpè est attendu ce lundi 14 juillet 2025 devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) selon une source de Banouto. Cette comparution devrait permettre de préciser les charges qui pèsent contre lui, en présence de ses avocats.

Selon des sources proches du dossier, cette audition s’inscrit dans la suite de son arrestation en Côte d’Ivoire et de son transfert vers le Bénin. Sossoukpè avait été entendu une première fois le vendredi 11 juillet, à l’issue de laquelle il a été placé en détention provisoire à la prison civile de Ouidah.

Dans un communiqué publié dimanche 13 juillet, le collectif de défense du web-activiste a confirmé sa détention et exprimé de vives inquiétudes face au silence des autorités béninoises et ivoiriennes. « Effectivement, Monsieur Comlan Hugues Sossoukpè est actuellement détenu à la prison civile de Ouidah (Bénin) », ont indiqué les avocats.

Le communiqué dénonce l’absence totale d’information officielle relative aux circonstances de l’interpellation et du transfert de leur client, qualifiée de contraire aux principes de transparence et de respect de l’État de droit. Les avocats appellent à une clarification immédiate de la situation par les deux États.

« Toute interpellation opérée en violation de son statut de protégé international, hors de toute procédure judiciaire régulière et sans assistance d’un avocat, ne saurait être considérée comme conforme au droit », soutient la défense. Les conseils de M. Sossoukpè évoquent un abus de procédure et avertissent que les auteurs présumés de cette situation devront répondre de leurs actes devant les juridictions nationales et internationales compétentes.