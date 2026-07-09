Bonnie Tyler, récemment sortie du coma, est décédée à 75 ans

Bonnie Tyler, de son vrai nom Gaynor Hopkins, est décédée le jeudi 9 juillet 2026 à l’âge de 75 ans, a annoncé sa famille. Hospitalisée en urgence au Portugal après une opération intestinale, la chanteuse britannique, célèbre pour sa voix rauque et ses tubes internationaux, avait été placée en coma artificiel puis semblait s’être stabilisée avant que son état ne reste fragile en soins intensifs. Son décès intervient au terme d’une carrière de plus de cinquante ans marquée par des succès planétaires et une présence scénique constante.

La disparition a été confirmée par sa famille qui a communiqué la date et le lieu du décès. Selon les informations publiques, Bonnie Tyler avait été admise en soins hospitaliers au Portugal après une intervention chirurgicale. Des communiqués antérieurs avaient indiqué une mise en coma artificiel destinée à favoriser son rétablissement ; ses proches avaient ensuite annoncé qu’elle était sortie du coma, tout en précisant que son état demeurait préoccupant.

Née le 8 juin 1951 à Skewen, au Pays de Galles, Gaynor Hopkins a grandi dans une famille nombreuse et modeste. Élevée dans une maison HLM et formée au chant dans une chapelle protestante, elle a passé plusieurs années à chanter dans les clubs locaux avant d’être repérée. Initialement identifiée sous le pseudonyme de Sherene Davis par le découvreur de talents Roger Bell, elle adopta ensuite le nom de scène Bonnie Tyler après son arrivée à Londres et la signature avec le label RCA Records.

Une période couronnée de succès

Le premier succès notable est survenu à la fin des années 1970. En 1977, le single Lost in France lui ouvre les portes de l’émission Top of the Pops. L’année suivante, It’s a Heartache la propulse vers le grand public : le titre se classe numéro un en France et atteint le haut des classements américains, imposant sa voix rauque comme une signature reconnaissable.

La collaboration décisive avec le compositeur Jim Steinman marque un tournant dans sa carrière. Steinman lui présente la chanson Total Eclipse of the Heart, initialement pensée dans une version d’environ huit minutes. Après un travail d’adaptation et un format raccourci destiné aux radios, le titre devient un phénomène mondial, atteignant la première place au Royaume-Uni et aux États-Unis et cumulant aujourd’hui plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes comme Spotify et YouTube.

Au fil des décennies, Bonnie Tyler a enchaîné les succès dans les registres rock, pop et country, avec des titres comme Holding Out for a Hero. Elle a également représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson en 2013 avec Believe in Me. Mariée depuis 1973 à l’ancien judoka Robert Sullivan, elle partageait sa vie entre le Pays de Galles et une résidence à Faro, au Portugal.

Parmi les épreuves personnelles évoquées au fil des années figure une fausse couche subie à l’âge de 40 ans, qu’elle avait racontée dans des entretiens, expliquant avoir mis sa carrière au premier plan. Récompensée par la Couronne britannique, elle a été distinguée par l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) remis par le prince William. Récemment, elle avait publié son autobiographie Straight from the Heart et sorti un nouveau single, Yes I Can.