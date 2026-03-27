Bénin : campagne lancée pour la présidentielle du 12 avril

La campagne pour l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 a été lancée ce vendredi 27 mars, après la tenue des élections législatives et municipales du 11 janvier 2026. Le scrutin arrive au terme d’une décennie pendant laquelle Patrice Talon a exercé la présidence, et marquera la fin de son second mandat.

Deux binômes se présentent pour succéder au chef de l’État. Le ticket soutenu par la mouvance présidentielle rassemble Romuald Wadagni et la vice‑présidente en exercice, Mariam Talata. Arborant le bleu et reprenant le slogan « Plus loin, ensemble », ce tandem bénéficie du soutien des formations qui dominent aujourd’hui l’Assemblée nationale, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste Le Renouveau.

En vis‑à‑vis, le camp d’opposition « modérée » aligne Paul Hounkpè accompagné de Judicael Hounwanou. Identifié à la couleur verte, ce duo porte un projet intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ». Là où l’élection de 2021 avait vu la présence de trois candidatures, la compétition se réduit cette année à ces deux offres politiques.

Absente de la liste des candidats, la principale force d’opposition du pays n’est pas représentée dans cette course à la présidence.

Les Démocrates exclus de la course

Le parti Les Démocrates, qui se positionne comme la grande formation d’opposition au Bénin, voit son nom absent du bulletin de vote après le rejet de son dossier par la commission électorale. L’organisme a motivé sa décision par l’absence de parrainages suffisants, privant ainsi le parti d’une présence officielle au scrutin.

Avant cette exclusion, le candidat des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) avait tenté d’obtenir l’appui des Démocrates, mais ces derniers ont finalement décidé de ne pas donner de consigne de vote. Les deux équipes en lice disposent désormais d’une quinzaine de jours pour convaincre l’électorat car la campagne se terminera le 10 avril 2026 à minuit.

Le prochain président sera élu pour un mandat de sept ans, et prendra ses fonctions à l’issue du vote du 12 avril 2026 si les résultats sont confirmés.