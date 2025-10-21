Bénin: Boni Yayi et le duo candidat du parti Les Démocrates convoqués par la police judiciaire

L’ancien président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates et le duo candidat dudit parti, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou ont été convoqués par voix d’huissier par le directeur de la police judiciaire ce mardi 21 octobre 2025.

Le directeur de la police judiciaire a convoqué le président Boni Yayi, en sa qualité de président du parti Les Démocrates, ainsi que le duo candidat Me Renaud Agbodjo et Jude Lodjou selon le porte-parole des Démocrates Guy Mitokpè cité par Bip radio. Ils seront tous les trois écoutés le mercredi 22 octobre 2025. Les raisons de cette convocation ne sont pas encore connues.

Par le même temps, ils sont également convoqués par la Cour constitutionnelle pour le jeudi 23 octobre 2025. Pour rappel, initialement prévu pour le lundi 20 octobre 2025, l’audience sur le parrainage contesté du député Michel Sodjinou a été reportée au jeudi 23 octobre 2025 à la demande du Parti Les Démocrates.

D’après la Cour sur sa page Facebook ce mardi, ce report est une réponse favorable à une requête du député Abdel Kamar Ouassagari, qui a sollicité un délai de 72 heures afin de compléter les pièces du dossier relatif à l’annulation du parrainage du député Michel Sodjinou.

« Il est essentiel que la Cour nous accorde le temps nécessaire pour produire les éléments complémentaires qui démontrent la validité du parrainage de notre collègue », a déclaré le député Ouassagari à la sortie de l’audience suspendue.





