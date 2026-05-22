Nollywood: « je n’utilise pas ma langue pendant les baisers à l’écran », l’actrice Soso

L’actrice nigériane Sophia Chisom, surnommée Soso, a réaffirmé que les scènes de baiser dans l’industrie du cinéma relèvent uniquement du jeu d’acteur et du professionnalisme. Réagissant aux confidences de certains comédiens de Nollywood sur leurs expériences à l’écran, elle a expliqué imposer des limites strictes lors des tournages, estimant qu’un baiser de cinéma ne doit pas être recherché comme une expérience personnelle.

L’actrice de Nollywood Sophia Chisom, plus connue sous le surnom de Soso, a affirmé que les scènes de baiser au cinéma relèvent avant tout du professionnalisme et non du plaisir personnel. L’actrice réagissait aux déclarations de plusieurs comédiens ayant récemment confié n’avoir jamais vécu de « vrai bon baiser » dans l’industrie cinématographique nigériane.

Interrogée sur TVC Communications, Soso a expliqué qu’elle restait particulièrement réservée lors des scènes romantiques à l’écran. Selon elle, il est difficile pour un partenaire de jeu d’obtenir un « vrai » baiser de sa part, car elle refuse notamment d’utiliser la langue pendant les tournages. L’actrice a précisé qu’elle gardait généralement les dents serrées et se limitait à un simple contact des lèvres afin de préserver le réalisme de la scène tout en maintenant certaines limites personnelles.

« Je ne sais pas si certaines personnes embrassent avec la langue, mais moi, ce n’est pas le cas. Pendant les scènes de baiser, mes dents restent serrées, donc il n’y a qu’un contact des lèvres. Mais comme il s’agit de cinéma, il faut tout de même que cela paraisse crédible », a-t-elle déclaré. Sophia Chisom estime par ailleurs qu’il n’est pas approprié d’échanger de la salive avec chaque partenaire de tournage, rappelant que ces scènes s’inscrivent dans un cadre strictement professionnel.

« Certaines personnes embrassent avec la langue, mais personnellement, je ne trouve pas normal d’échanger de la salive avec tous ses collègues. C’est un travail avant tout. Donc, quand j’entends certains acteurs se plaindre de ne pas avoir reçu un bon baiser, je trouve cela étrange », a-t-elle ajouté. Ces propos interviennent après les déclarations de plusieurs figures de Nollywood, parmi lesquelles Saga Adeolu, qui avaient expliqué que les scènes de baiser au cinéma ne procuraient généralement aucun plaisir réel aux acteurs.





