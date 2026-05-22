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Mondial 2026: la liste de l’Angleterre avec Harry Kane

La liste de l’Angleterre pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 est tombée. Un groupe de 26 joueurs avec Harry Kane et sans Phil Foden, ni Harry Maguire.

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Harry Kane sous le maillot de l'Angleterre @TOP Mercato