Nigeria : le régulateur veut débloquer le marché des opérateurs mobiles virtuels

Le régulateur nigérian des télécoms a publié un projet de règles opérationnelles destiné à encadrer les opérateurs mobiles virtuels et leurs relations avec les grands réseaux hôtes. Cette consultation publique vise à débloquer un marché ouvert depuis 2023 mais encore largement inactif, faute d’accords commerciaux entre les MVNO et les opérateurs historiques comme MTN, Airtel, Glo et 9mobile.

La Commission nigériane des communications (NCC) a publié le 20 mai 2026 un projet de « Business Rules for Mobile Virtual Network Operations in Nigeria », document de version 2.0 destiné à encadrer les relations entre les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) et les opérateurs de réseau hôte (HNO). Le texte, élaboré dans le cadre de la loi sur les communications de 2003, est soumis à consultation publique jusqu’au 29 juin. Une séance de consultation en présentiel est prévue le jeudi 9 juillet 2026 à 11 heures au siège annexe de la NCC dans le district de Mbora à Abuja.

Le document vise principalement à résoudre un blocage structurel : depuis l’attribution des premières licences MVNO en 2023, 25 licences pour un total de 5,9 milliards de nairas, soit environ 4,3 millions de dollars, seuls deux des 46 opérateurs aujourd’hui licenciés ont effectivement lancé des services commerciaux, selon le site spécialisé BusinessDay Nigeria. Vitel et Visafone comptent parmi les rares acteurs opérationnels. Le projet de règles identifie comme cause principale les obstacles posés par les opérateurs de réseau hôte lors des négociations d’accès.

Le texte interdit explicitement aux HNO de « s’engager dans tout acte ou omission » qui retarderait, restreindrait ou empêcherait l’intégration, les tests, le lancement ou le développement d’un MVNO. Il impose des délais stricts pour la phase d’intégration technique et le lancement commercial, et prohibe le recours à des systèmes d’allocation de capacité opaques. Les opérateurs de réseau hôte sont également tenus de fournir aux MVNO un accompagnement technique adéquat dès la phase d’intégration.

Au-delà de l’accès au réseau, le cadre réglementaire proposé couvre les conditions d’attribution de licences, l’interconnexion, les ressources de numérotation, la gestion des SIM et des eSIM, ainsi que les dispositions relatives à la qualité de service, à la protection des consommateurs, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des données. Des sanctions administratives ou des mesures correctives sont prévues en cas de violation des règles par l’un ou l’autre des acteurs.

Un marché ouvert en 2023 qui peine à décoller

La NCC avait formellement ouvert le marché MVNO au Nigeria en 2023, après une longue gestation réglementaire entamée en 2020 avec la publication d’un premier cadre de licences. Le modèle adopté est structuré en trois niveaux — « light », « medium » et « full » MVNO — selon le degré de contrôle exercé par l’opérateur virtuel sur les éléments d’infrastructure du réseau cœur, avec des frais de licence différenciés. Le niveau le plus élevé est assorti d’une redevance de 100 millions de nairas, soit environ 60 000 dollars au taux de change actuel.

La difficulté à conclure des accords commerciaux de gros avec les quatre grands opérateurs de réseau — MTN, Airtel, Glo et 9mobile, qui contrôlent l’ensemble de l’infrastructure passive et active — est au cœur du blocage. Le projet de règles vise à imposer des obligations d’accès non discriminatoire et des calendriers contraignants d’intégration, afin de réduire les délais que les MVNO attribuent aux pratiques dilatoires des grands opérateurs.

La consultation est ouverte par voie écrite auprès du vice-président exécutif de la NCC à Abuja, et le document intégral est disponible en téléchargement sur le site ncc.gov.ng. Des analystes du secteur cités par BusinessDay estiment que l’efficacité du dispositif dépendra de la capacité de la NCC à faire appliquer les nouvelles règles face aux opérateurs historiques.

Un marché de 185 millions d’abonnés encore inégalement couvert

Le Nigeria comptait 185,7 millions d’abonnés mobiles et 153,8 millions d’abonnés internet en mars 2026, selon les données publiées par la NCC. Le gouvernement évalue à environ 20 millions le nombre de Nigérians encore hors de l’écosystème numérique. La GSMA estimait en 2023 que quelque 120 millions de Nigérians n’utilisaient pas l’internet mobile, faute d’accès ou en raison du coût des services.

Les opérateurs virtuels sont présentés par la NCC comme un levier pour améliorer la concurrence sur les prix et étendre la couverture vers les zones peu ou non desservies par les opérateurs historiques. La régulation d’un secteur aussi concentré — le marché nigérian des télécommunications mobiles est de facto un oligopole à quatre acteurs — pose la question de la disposition des grands opérateurs à accueillir des concurrents sur leur propre infrastructure, intérêt que les nouvelles règles cherchent à encadrer contractuellement et juridiquement.

Le résultat de la consultation publique du 29 juin et la séance du 9 juillet détermineront la forme finale du cadre réglementaire avant son entrée en vigueur.