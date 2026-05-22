Bac 2026 au Bénin : les numéros de table et centres de composition déjà disponibles

L’Office du Baccalauréat a annoncé l’ouverture de la consultation des numéros de table et des centres de composition pour les candidats libres au Bac 2026. Dans un communiqué rendu public le 13 mai 2026, l’institution a également précisé les modalités de retrait des convocations ainsi que les dates de démarrage des épreuves pratiques.

Les candidats libres inscrits à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2026, peuvent désormais consulter leurs numéros de table ainsi que leurs centres de composition en ligne. L’annonce a été faite par l’Office du Baccalauréat à travers un communiqué signé le 13 mai 2026 par son directeur général, Alphonse da Silva.

Selon le communiqué, les candidats concernés peuvent effectuer cette vérification sur la plateforme “inscription.bac.bj”, à l’aide de leurs identifiants personnels de connexion. La consultation est ouverte “du mercredi 13 mai au jeudi 11 juin 2026”. L’Office du Baccalauréat précise également que le retrait des convocations des candidats libres se fait tous les jours ouvrables auprès des Directions départementales des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle correspondant à leur lieu de résidence.

Pour les candidats des départements de l’Atlantique et du Littoral, les convocations sont à retirer au “CEG Sainte Rita, sis en face de l’Office du Baccalauréat”. En ce qui concerne les candidats officiels, leurs convocations seront imprimées en ligne puis distribuées par les chefs d’établissement.

Le communiqué informe par ailleurs que les épreuves pratiques du Baccalauréat 2026 débuteront “le lundi 25 mai 2026” pour les séries E, F1, F2, F3 et la filière Eau et Assainissement. Les séries F4 et G1 composeront à partir du “mardi 02 juin 2026”.

L’Office du Baccalauréat invite enfin chaque candidat à vérifier attentivement les informations figurant sur sa convocation, notamment “le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance”. Toute erreur constatée devra être signalée avant le démarrage des épreuves écrites.