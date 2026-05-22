Bac 2026 au Bénin : les numéros de table des candidats déjà disponibles

L’Office du baccalauréat du Bénin a ouvert la consultation en ligne des numéros de table et des centres de composition pour les candidats libres à la session de juin 2026. Les convocations sont également disponibles au retrait dans les directions départementales, tandis que les épreuves écrites sont prévues du 15 au 18 juin.

L’Office du baccalauréat du Bénin a ouvert depuis le 13 mai 2026 la plateforme en ligne permettant aux candidats libres de consulter leur numéro de table et leur centre de composition pour la session unique de juin 2026. La consultation est accessible sur inscription.bac.bj avec les identifiants personnels des candidats, jusqu’au 11 juin 2026.

Les convocations des candidats libres sont disponibles au retrait tous les jours ouvrables auprès des Directions départementales des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle selon le lieu de résidence. Pour les candidats relevant des départements de l’Atlantique et du Littoral, le retrait s’effectue au CEG Sainte Rita, situé en face de l’Office du baccalauréat à Cotonou. Les convocations des candidats officiels sont distribuées directement par les chefs d’établissement.

L’Office invite tous les candidats à vérifier les informations figurant sur leurs convocations — centre de composition, nom, prénoms, date et lieu de naissance — et à signaler toute erreur avant l’ouverture des épreuves écrites.

Les épreuves écrites de la session normale du baccalauréat sont fixées du lundi 15 au jeudi 18 juin 2026, selon le calendrier interministériel publié le 1er avril 2026. La session de remplacement est programmée du lundi 13 au jeudi 16 juillet 2026.