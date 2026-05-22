Coupe de France : tension à Paris avant la finale entre Lens et Nice

Soixante-cinq personnes, dont quatre mineurs, ont été placées en garde à vue après des affrontements impliquant des supporters de l’OGC Nice dans le 10e arrondissement de Paris, à la veille de la finale de Coupe de France contre Lens. La préfecture de police a annoncé un dispositif renforcé autour du Stade de France, où plus de 2 000 policiers sont mobilisés pour encadrer une rencontre classée à risque.

PARIS – Une centaine de supporters de l’OGC Nice ont été impliqués dans une rixe dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai vers 23h30, quai de Valmy dans le 10e arrondissement de Paris, la veille de la finale de la Coupe de France opposant Nice au RC Lens au Stade de France. Soixante-cinq personnes ont été placées en garde à vue, dont quatre mineurs, pour « participation à un groupement en vue de commettre des violences ». Six personnes ont été blessées, dont une grièvement, selon la préfecture de police de Paris.

Selon la préfecture, les supporters se sont d’abord réunis dans un bar du 10e arrondissement avant de déambuler sur la voie publique aux abords du Canal Saint-Martin, « cherchant manifestement à en découdre avec les badauds », jusqu’au quai de Valmy où les affrontements ont éclaté. Le motif de la rixe restait inconnu vendredi matin. Des armes blanches, des cagoules à l’effigie de l’OGC Nice, des gants coqués et des protège-dents ont été découverts par les forces de l’ordre lors des interpellations.

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a dénoncé des individus « affichant pour certains une proximité avec l’extrême droite » et a « réaffirm[é] que Paris ne laissera aucune place aux groupuscules d’extrême droite pour déployer leur haine ». Cette caractérisation n’a pas été reprise par la préfecture de police dans ses communiqués.

Éric Ciotti, maire de Nice, a pris ses distances avec les auteurs des violences : « Les individus impliqués dans ces violences ne sont pas les supporters niçois accomp[agnant leur équipe] ».

Un dispositif de sécurité renforcé pour la finale

La finale de la 109e édition de la Coupe de France, classée à risque par la préfecture, fait l’objet d’un déploiement de plus de 2 000 policiers à Saint-Denis et dans l’agglomération parisienne. La préfecture de police a indiqué vendredi que le dispositif serait « adapté » à la lumière des événements de la nuit. La rencontre est prévue vendredi 22 mai à 21h00 au Stade de France.

Côté lensois, quelque 500 supporters du RC Lens étaient également attendus à Paris pour la finale, dans un secteur séparé du Stade de France. Aucun incident impliquant des supporters lensois n’avait été signalé en matinée.

La finale oppose le RC Lens, dauphin du championnat de Ligue 1 2025-2026, à l’OGC Nice, actuel barragiste. Pour Lens, il s’agit de la quatrième finale de Coupe de France de son histoire, après celles de 1948, 1975 et 1998. Nice dispute sa troisième finale, après 1997, titre qu’il avait remporté, et 2022, perdu face à Nantes.

Des incidents récurrents autour des finales de coupe

La finale de la Coupe de France 2022 opposant Nice à Nantes avait déjà été marquée par des incidents en tribune. Le même OGC Nice avait été impliqué dans des envahissements de terrain lors du match de championnat contre Marseille en août 2021, sanction à la clé. La préfecture de police avait rappelé que les personnes placées en garde à vue restent présumées innocentes jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.

Le parquet de Paris avait été saisi des faits de la nuit du 21 au 22 mai vendredi matin. Les suites judiciaires pour les 65 personnes interpellées, dont certaines pourraient se voir notifier des interdictions de stade, n’étaient pas encore connues au moment du coup d’envoi de la finale.