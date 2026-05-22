Tabaski 2026 : la journée du 27 mai déclarée fériée et payée au Bénin

Le gouvernement béninois a officiellement déclaré la journée du mercredi 27 mai 2026, correspondant à la célébration de la Tabaski, fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Le mercredi 27 mai 2026, jour de célébration de la Tabaski, sera férié, chômé et payé au Bénin. L’information a été rendue publique ce 22 mai 2026 à travers un communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique.

Selon le document, cette décision est prise « conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin ». Le communiqué précise que cette mesure concerne toute l’étendue du territoire national. Ainsi, les travailleurs des secteurs public et privé bénéficieront de cette journée de repos à l’occasion de la fête de la Tabaski, également appelée Aïd el-Kébir.

Dans son message, le ministre du Travail et de la Fonction publique a également adressé ses vœux à la communauté musulmane. « Au nom du Gouvernement, le Ministre souhaite à toute la communauté musulmane, une bonne fête de la Tabaski », indique le communiqué.

La Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice, est l’une des plus grandes célébrations de la communauté musulmane. Elle commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu, symbolisée par le sacrifice d’un mouton.

Cette fête religieuse est marquée par des prières, des moments de partage en famille et des actes de solidarité envers les personnes démunies. Au Bénin comme dans plusieurs pays musulmans, la Tabaski rassemble chaque année des milliers de fidèles dans les mosquées et places de prière.