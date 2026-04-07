Bénin: au TPI d’Abomey-Calavi, deux meuniers condamnés pour vol d’énergie électrique

Au Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, deux exploitants de moulin ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis pour avoir illicitement utilisé de l’énergie électrique appartenant à la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE).

Les hommes, jugés en leur absence, doivent également verser près de 5 millions de francs CFA au titre de réparation du préjudice subi.



L’affaire remonte à des contrôles effectués par la SBEE, qui ont mis en évidence un raccordement frauduleux au réseau public utilisé pour faire fonctionner leurs moulins sans régler les factures correspondantes. Selon les éléments présentés au tribunal, ce branchement clandestin a duré plusieurs mois, privant l’entreprise de distribution de recettes légitimes.



Le procureur avait requis une peine d’un an de prison avec sursis et l’indemnisation intégrale des pertes subies par la SBEE. Le juge de la juridiction correctionnelle a suivi ces réquisitions, combinant sanctions pénales et réparation civile.



Cette décision illustre la détermination des autorités judiciaires à sanctionner fermement les fraudes au réseau électrique, une pratique qui pèse sur le fonctionnement et l’équilibre financier de la fourniture de l’énergie au Bénin.