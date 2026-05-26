Anne-Laure Sibon de Star Academy dirige désormais un camping au bord du lac Léman

Anne-Laure Sibon, ancienne candidate emblématique de la deuxième saison de Star Academy, a adopté un tout nouveau cap professionnel. À 43 ans, elle dirige désormais un camping au bord du lac Léman, marquant ainsi un virage radical après une carrière dans la musique. Cette reconversion, qui mêle gestion touristique et vie en pleine nature, a été révélée par elle-même sur Instagram fin 2024. Forte d’un diplôme de responsable d’établissement touristique, Anne-Laure accueille aujourd’hui des vacanciers dans un cadre qu’elle qualifie de « magique ».

De la Star Academy au tourisme : un parcours marqué par l’adaptation et la passion

Révélée en 2002 grâce à sa participation à Star Academy, émission phare de TF1 produite par Alexia Laroche-Joubert, Anne-Laure Sibon avait alors 21 ans. Elle partageait l’affiche avec des talents tels que Nolwenn Leroy, George-Alain Jones ou Houcine Camara, dans le mythique château de Dammarie-les-Lys qui abritait le télé-crochet. Même si son parcours dans la compétition s’était achevé rapidement, elle avait poursuivi la tournée et tenté de construire une carrière solo.

Entre 2005 et 2009, Anne-Laure publie deux albums, Sibon la vie puis Nassim Jade, tentant ainsi de s’imposer sur la scène musicale française. Cependant, comme beaucoup d’anciens participants à des émissions de découverte de talents, elle a choisi progressivement de s’orienter vers d’autres secteurs professionnels. Dès le début des années 2010, elle se dirige vers les métiers du tourisme et de l’animation, tirant parti de ses qualités relationnelles et de son expérience du spectacle.

Son parcours professionnel la conduit à travailler dans différents établissements touristiques, y compris des hôtels, clubs de vacances, bars et restaurants, dans des lieux variés comme la Turquie, l’île de Ré ou encore le sud de la France. Cette expérience lui a permis de se former sur le terrain en gestion touristique et animation, confirmant sa volonté de s’investir dans ce domaine avant de franchir un nouveau palier.

Une nouvelle vie au bord du lac Léman : gestion et rénovation d’un camping d’exception

Installée à Excenevex, petite commune située entre Thonon-les-Bains et Genève, Anne-Laure dirige depuis près de deux ans le camping La Pinède. Cet établissement s’étend sur plus de 12 hectares, au cœur d’une vaste pinède, et offre aux visiteurs une plage naturelle de sable blanc, une rareté sur les rives du lac Léman. Cette localisation privilégiée constitue un fort atout touristique pour le camping.

Accompagnée de sa compagne Audrey, elle s’investit pleinement dans la gestion administrative mais aussi dans l’entretien et la rénovation des infrastructures afin d’améliorer le confort des vacanciers. En parallèle, elle supervise le recrutement des équipes d’animation et mène des actions de communication pour promouvoir le site, notamment via les réseaux sociaux.

En octobre 2024, Anne-Laure dressait un premier bilan très positif de cette aventure : faire du camping La Pinède « un paradis sur terre » et contribuer au bonheur des visiteurs constituaient ses premières ambitions tenues. Ce changement radical dans sa vie professionnelle apparaît comme une transition réussie, d’une époque tournée vers la scène et la chanson à une activité touristique en phase avec une autre forme d’accueil et de lien social.