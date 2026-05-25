Tour cycliste du Togo 2026 : Wannes Heylen remporte la 31e édition, le point complet

Le Belge Wannes Heylen a remporté la 31e édition du Tour cycliste international du Togo, disputée du 19 au 23 mai 2026. Marquée par une nette domination belge, la compétition s’est achevée à Lomé après quatre étapes de course effective.

Le Tour cycliste international du Togo a livré son verdict. Le Belge Wannes Heylen a remporté la 31e édition de cette compétition ouest-africaine, disputée du 19 au 23 mai 2026 sur les routes togolaises. Le coureur belge s’est imposé au classement général après avoir porté le maillot jaune dès la première étape et l’avoir conservé jusqu’à l’arrivée finale à Lomé.

Initialement prévue sur cinq étapes, cette édition a finalement été réduite à quatre étapes de course effective après l’annulation du circuit Kanté-Kara, programmé en ouverture, pour des raisons liées à la sécurité et à l’organisation. Les coureurs ont parcouru 534,8 kilomètres, avec un tracé reliant plusieurs localités du pays, notamment Bassar, Sokodé, Atakpamé, Badou, Amlamé, Tohoun, Aného et Lomé.

La domination belge s’est installée dès la première étape, courue entre Bassar et Sokodé sur 70,02 kilomètres. Wannes Heylen s’y est imposé en 1 h 42 min 02 s, devant le Camerounais Rodrigue Kuere et le Burkinabè Moucaila Rawendé. Cette victoire lui a permis de prendre le maillot jaune dès le début de la compétition.

La deuxième étape, disputée entre Atakpamé et Badou sur 82,2 kilomètres, a confirmé la supériorité belge. Bjorn De Decker s’est imposé au terme d’un parcours exigeant, marqué par les reliefs des Plateaux et une forte chaleur. Avec Wannes Heylen, il a réussi à creuser l’écart sur le reste du peloton, permettant au futur vainqueur final de consolider sa position en tête du classement général.

La Belgique a poursuivi sa mainmise lors de la troisième étape, longue de 148 kilomètres entre Amlamé et Tohoun. Timmy De Boes a remporté le sprint final après une étape animée, notamment par une échappée solitaire du Burkinabè Robert Bamouni. Cette étape a aussi été marquée par une chute dans le groupe de tête. Côté togolais, Dotse Koffi Blaise s’est distingué en terminant premier national de l’étape.

La dernière étape, courue entre Aného et Lomé sur 85,2 kilomètres, a été remportée par le Camerounais Kuere Nouwave Rodri. Il a devancé le Malien Tiemoko Diamouténé et le Béninois Sodjede Ricardo. Malgré cette victoire camerounaise, les Belges ont contrôlé le peloton afin de protéger le maillot jaune de Wannes Heylen, qui a ainsi conservé son avance jusqu’au terme de la course.

Au bilan, la Belgique repart avec trois victoires d’étape sur quatre et la première place au classement général par équipes. Le Mali, double vainqueur des éditions précédentes avec Yaya Diallo en 2024 et Diarra Sidiki en 2025, termine troisième par équipes sans victoire d’étape cette année.

Pour les coureurs togolais, cette édition s’est achevée sans victoire d’étape. Les douze représentants du pays, répartis entre les équipes Togo A et Togo B, étaient dirigés par le sélectionneur Anani Koffi. Agboglati Koffi Jonas a terminé meilleur Togolais au classement général, tandis que Tchalem Nyouleleng Fid a remporté le maillot du plus combatif. Le Malien Cissé Fidèle a, de son côté, été distingué comme meilleur jeune.

Une édition de maturité

Créé en 1989 sous l’impulsion de Francis Ducreux, également fondateur du Tour du Faso, le Tour cycliste international du Togo reste l’un des rendez-vous majeurs du cyclisme en Afrique de l’Ouest. L’épreuve est aujourd’hui organisée par la Fédération Togolaise de Cyclisme, avec l’appui des autorités togolaises.

Cette 31e édition a également été marquée par une ambition institutionnelle importante. La Fédération Togolaise de Cyclisme souhaite inscrire le Tour au calendrier de l’Union Cycliste Internationale. La présence de Laurent Bezeau, expert mandaté par l’UCI, traduit l’avancement de cette démarche. Une telle reconnaissance pourrait renforcer l’attractivité de la compétition et ouvrir la voie à une participation plus régulière d’équipes continentales.

La course se dispute en cinq étapes, pour une distance totale d’environ 534 à 600 kilomètres de course effective. Les étapes comprennent à la fois des fractions en ligne et des circuits urbains (début et fin de course), le circuit final se tenant traditionnellement dans les rues de Lomé.

Le parcours suit un axe nord-sud traversant plusieurs régions du pays : départ depuis la région de Kara (nord), passage par les régions des Plateaux (Atakpamé, Badou), la zone des Montagnes (Amlamé, Tohoun), et arrivée à Lomé.

Les principales villes-étapes des éditions récentes incluent : Kara, Kanté, Bassar, Sokodé, Atakpamé, Badou, Amlamé, Tohoun, Aného et Lomé.

Maillots distinctifs

Cinq maillots récompensent les leaders des différents classements :

Maillot jaune : leader du classement général au temps (sponsorisé par la société Ebomaf)

Maillot vert : meilleur sprinteur (sponsorisé par BB Lomé)

Maillot à pois : meilleur grimpeur (sponsorisé par BB Lomé)

Maillot blanc : meilleur jeune (sponsorisé par ASKY Airlines)

Maillot Napoléon : meilleur coureur togolais (classement national)

Maillot du plus combatif (attribué à chaque étape)



La course rassemble des équipes nationales d’Afrique de l’Ouest et, depuis plusieurs éditions, des équipes européennes — principalement belges, françaises et néerlandaises. En 2026, onze équipes étaient engagées : Bénin, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, Togo A, Togo B, et une équipe mixte composée de six coureurs de nationalités différentes.

La présence de coureurs européens tire le niveau de la compétition vers le haut. Ces derniers l’emportent fréquemment au classement général depuis les années 2010.

Palmarès (vainqueurs du classement général)

Édition Année Vainqueur Pays 11e 2002 Diego Agbéfou Togo 12e 2003 Diego Agbéfou Togo 13e 2004 Komi Dossouvi Togo 15e 2006 Idrissa Ouédraogo Burkina Faso 16e 2007 Idrissa Ouédraogo Burkina Faso 17e 2008 Bassirou Konté — 18e 2009 Hamidou Yaméogo Burkina Faso 19e 2010 Noufou Minoungou Burkina Faso 20e 2011 Noufou Minoungou Burkina Faso 21e 2012 Noufou Minoungou Burkina Faso 22e 2013 Médéric Clain France/Togo 23e 2014 Harouna Ilboudo Burkina Faso 24e 2015 Seydou Bamogo Burkina Faso 25e 2016 Sorgho Burkina Faso 26e 2017 Cissé Issiaka Côte d’Ivoire 28e 2019 Julian Hellmann Allemagne 29e 2024 Yaya Diallo Mali 30e 2025 Diarra Sidiki Mali 31e 2026 Wannes Heylen Belgique

Les données antérieures à 2002 et certaines éditions intermédiaires ne sont pas disponibles dans les sources accessibles.

La 31e édition (2026) en détail

Calendrier et parcours

La 31e édition s’est déroulée du 19 au 23 mai 2026 sur une distance totale de 534,8 km de course effective (plus 1 043,1 km de transferts). La première étape prévue (circuit Kanté-Kara, 10 tours) a été annulée pour des raisons de sécurité et d’organisation. La compétition s’est finalement disputée en quatre étapes.

Étape Date Tracé Distance Vainqueur 1 20 mai Bassar – Sokodé 70,02 km Wannes Heylen (Belgique) 2 21 mai Atakpamé – Badou 82,2 km De Decker Bjorn (Belgique) 3 22 mai Amlamé – Tohoun 148 km De Boes Timmy (Belgique) 4 23 mai Aného – Lomé + circuit 85,2 km Kuere Nouwave Rodri (Cameroun)

Résultats par étape

Étape 1 (Bassar-Sokodé, 70,02 km) : Wannes Heylen (Belgique) s’impose en 1 h 42 min 02 s (41,175 km/h) devant le Camerounais Rodrigue Kuere et le Burkinabè Moucaila Rawendé. Heylen prend le maillot jaune dès la première étape.

Étape 2 (Atakpamé-Badou, 82,2 km) : De Decker Bjorn (Belgique) l’emporte en 2 h 10 min 57 s (37,9 km/h) après une étape éprouvante marquée par les reliefs des Plateaux et une forte chaleur. De Decker et Heylen se sont échappés à deux avant de creuser l’écart. Heylen conserve le maillot jaune.

Étape 3 (Amlamé-Tohoun, 148 km) : De Boes Timmy (Belgique) remporte le sprint en 3 h 32 min (41,8 km/h). Le Burkinabè Bamouni Robert avait tenté une échappée solitaire ; une chute dans le groupe de tête a perturbé le rythme. Côté togolais, Dotse Koffi Blaise est le premier national de l’étape. Heylen reste en tête du général.

Étape 4 (Aného-Lomé, 85,2 km) : Le Camerounais Kuere Nouwave Rodri s’impose en 1 h 55 min 08 s (44,4 km/h) devant le Malien Tiemoko Diamouténé et le Béninois Sodjede Ricardo. Les Belges contrôlent le peloton pour protéger Heylen, qui conserve le maillot jaune et soulève le trophée général.

Classement général final

Wannes Heylen (Belgique) remporte le Tour sans jamais avoir cédé le maillot jaune. La Belgique domine le bilan par étapes avec trois victoires sur quatre. Le Cameroun remporte la quatrième étape.

Au classement général par équipes, la Belgique s’impose en tête. Le Mali termine troisième malgré l’absence de victoire d’étape — une régression notable après deux titres consécutifs (Yaya Diallo en 2024, Diarra Sidiki en 2025).

Performances togolaises

Les douze coureurs togolais (équipes A et B), dirigés par le sélectionneur Anani Koffi, ont terminé le Tour sans victoire d’étape. Le meilleur Togolais au classement général a été Agboglati Koffi Jonas. Dotse Koffi Blaise s’est distingué comme premier national sur l’étape 3 (16e). Tchalem Nyouleleng Fid a remporté le maillot du plus combatif.

Maillots distinctifs 2026

Maillot jaune (classement général) : Wannes Heylen (Belgique)

Maillot blanc (meilleur jeune) : Cissé Fidèle (Mali), distingué à chaque étape

Maillot du plus combatif : Tchalem Nyouleleng Fid (Togo)

Vers une inscription au calendrier UCI

La 31e édition a marqué un tournant dans les ambitions institutionnelles du cyclisme togolais. La Fédération Togolaise de Cyclisme a affiché comme objectif l’inscription du Tour au calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI), ce qui lui conférerait un statut officiel parmi les épreuves reconnues à l’échelle mondiale.

La présence de Laurent Bezeau, expert mandaté par l’UCI, lors de cette édition 2026 témoigne de l’avancement concret de cette démarche. Une inscription UCI permettrait d’attirer des équipes de niveau continental et d’améliorer la visibilité internationale de l’épreuve.

Le Tour du Togo s’inscrit dans un réseau de courses par étapes ouest-africaines dont les éditions les plus importantes sont le Tour du Faso (Burkina Faso, course phare de la sous-région, inscrite au calendrier UCI Continental), le Tour du Sénégal et le Tour du Mali.

La domination des coureurs burkinabès dans les années 2006-2016, des Européens (Français, Allemands, Belges) sur certaines éditions, et des Maliens en 2024 et 2025 illustre la compétition ouverte que représente cette épreuve. La 31e édition a consacré une nette supériorité belge, les trois coureurs de l’équipe nationale se répartissant les victoires d’étape et le maillot jaune.