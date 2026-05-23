Bénin : 35 journalistes ouest-africains formés à Cotonou contre la désinformation

Un séminaire régional de trois jours consacré aux défis de l’intelligence artificielle, de la désinformation et de la cohésion sociale s’est tenu du 19 au 21 mai 2026 au Royal Hotel de Cotonou. Organisée par la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) en collaboration avec le média béninois Banouto, la rencontre a réuni 35 participants, journalistes, promoteurs d’organes de presse, spécialistes de la communication et experts, venus de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet EPSG, programme de soutien de l’Union européenne à la CEDEAO en matière de paix, de sécurité et de gouvernance. Elle visait à renforcer les capacités des professionnels des médias face aux nouvelles menaces informationnelles dans une région marquée par des crises sécuritaires et politiques récurrentes.

Les trois journées ont alterné sessions théoriques, panels d’échanges et ateliers pratiques. Les participants ont été formés aux méthodes de fact-checking, à l’identification des contenus manipulés — images, vidéos ou textes générés par intelligence artificielle — et aux usages responsables de ces outils dans la pratique journalistique. Les experts présents ont insisté sur la distinction entre mésinformation, définie comme la diffusion involontaire d’une information erronée, et désinformation, qui repose sur une intention délibérée de manipulation.

Deux panels ont structuré les travaux : l’un consacré aux mutations du paysage médiatique africain sous l’effet de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, l’autre aux conséquences de la désinformation sur la stabilité des États et la confiance du public envers les médias.

Les recommandations de la session de clôture

Les participants ont formulé en clôture plusieurs recommandations. Ils ont plaidé pour davantage de formations continues destinées aux rédactions ouest-africaines, une meilleure collaboration entre médias de la sous-région et la mise en place de mécanismes régionaux de veille contre les campagnes de désinformation.

Les échanges ont mis en évidence la vitesse de circulation des fausses informations dans l’espace numérique, souvent amplifiées par des outils capables de produire des contenus trompeurs difficiles à identifier. Plusieurs intervenants ont souligné que la maîtrise de l’information constitue désormais un enjeu de prévention des conflits et de stabilité politique dans la région.

L’Union européenne et la CEDEAO ont réaffirmé à travers cette initiative leur volonté d’accompagner les médias d’Afrique de l’Ouest dans la lutte contre les manipulations informationnelles. Le projet EPSG, dans le cadre duquel s’inscrit ce séminaire, finance plusieurs actions de renforcement des capacités institutionnelles et médiatiques dans la sous-région depuis 2023.