Liban : Netanyahu annonce une intensification des frappes malgré la trêve du 17 avril

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé lundi 25 mai que son armée allait accentuer son offensive contre le Hezbollah au Liban, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Telegram alors que les frappes s’intensifiaient dans le sud et l’est du pays, en dépit de la trêve en vigueur depuis le 17 avril. Trente-quatre personnes supplémentaires ont été tuées dans la journée selon le ministère libanais de la Santé, portant le bilan cumulé depuis le 2 mars à 3 185 morts et 9 633 blessés.

L’armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir frappé lundi plus de 70 sites et infrastructures du Hezbollah, au moyen d’environ 85 munitions. Plusieurs frappes ont visé des localités proches de Tyr ainsi que la ville et la région de Nabatiyé, dans le sud du pays, selon l’Agence nationale d’information libanaise (ANI). En soirée, huit raids ont visé Machghara, dans l’ouest de la Békaa, que l’ANI a décrit comme une « ceinture de feu » autour de la localité. Trois personnes ont été tuées dans des frappes touchant des véhicules dans le sud, toujours selon l’ANI.

Le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre des soldats israéliens en territoire libanais et un tir de drone contre un rassemblement de militaires dans une localité du nord d’Israël. L’armée israélienne a annoncé la mort d’un soldat dans le sud du Liban, portant à 23 le nombre de militaires israéliens tués depuis le 2 mars. En fin de journée, des journalistes de l’AFP ont observé des dizaines de voitures et de motos quittant la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Déclarations de membres du gouvernement israélien

Netanyahu a formulé son annonce dans des termes directs sur Telegram : « Nous ne freinons pas, au contraire, j’ai demandé à accélérer. » Il a ajouté que l’objectif était d’écraser le Hezbollah en intensifiant à la fois le rythme et la puissance des frappes.

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a pour sa part réclamé que chaque drone explosif du Hezbollah soit suivi de la destruction de dix immeubles à Beyrouth. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé dans un communiqué à « revenir à une guerre intensive », à couper l’alimentation électrique du Liban et à prendre le contrôle du fleuve Zahrani, situé plus au nord que le Litani — limite de la zone que l’armée israélienne a fixée pour le déploiement du Hezbollah. L’Orient-Le Jour a rapporté en soirée que le chef d’état-major Eyal Zamir envisageait de reprendre les frappes sur Beyrouth.

Ces positions ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble du cabinet israélien. L’armée israélienne contrôle une bande d’environ dix kilomètres de profondeur en territoire libanais depuis le début de l’offensive du 2 mars.

Négociations irano-américaines en parallèle

L’escalade du 25 mai intervient au moment où les États-Unis et l’Iran tentent de finaliser les termes d’un accord destiné à mettre fin aux hostilités régionales. Une délégation de hauts responsables iraniens s’est rendue à Doha lundi. Téhéran a estimé que la conclusion d’un accord n’était pas « imminente » et a réaffirmé que tout accord éventuel devra inclure la fin des opérations militaires au Liban, selon l’agence officielle iranienne IRNA.

La trêve du 17 avril avait été annoncée à l’initiative du président américain Donald Trump au terme de pourparlers entre les ambassadeurs d’Israël et du Liban à Washington. Elle devait préluder à des négociations directes entre les deux pays. Depuis son entrée en vigueur, plus de 400 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes avant même la journée du 25 mai, selon un décompte de l’AFP basé sur les chiffres du ministère libanais de la Santé.