Arthur annonce en pleine interview le décès de son père et évoque la maladie de sa maman

À l’approche de la sortie de son nouvel ouvrage intitulé Même la nuit ne veut pas de moi, prévue pour le 27 mai 2026, Arthur, animateur et producteur renommé, se livre avec une franchise inhabituelle sur une période douloureuse de sa vie. Cet ouvrage, profondément personnel, mêle souvenirs et confidences, révélant les impacts psychologiques des polémiques survenues après les attaques du 7 octobre ainsi que des événements privés bouleversants. Parmi ces révélations, le décès récent de son père et la maladie d’Alzheimer dont souffre sa mère occupent une place centrale, offrant un portrait inédit de l’homme derrière le personnage public.

Durant l’interview consacrée à son livre, Arthur confie qu’il a traversé une phase d’épuisement mental intense à cause des tensions médiatiques liées à ses prises de position publiques. Ce vécu a affecté non seulement sa santé mentale, mais aussi son quotidien familial. Dans son récit, il décrit un état proche du « zombie », un homme abattu, déconnecté de sa propre vie alors qu’il était habitué à gérer un rythme professionnel soutenu.

Le soutien de son épouse apparaît comme un pilier fondamental pour Arthur. Dans le livre, il la décrit comme l’héroïne discrète qui a tenu la famille durant « deux ans et demi » de tourmente, assumant avec force les responsabilités pour maintenir un équilibre familial précaire. Ce témoignage souligne non seulement la dimension humaine de l’animateur mais aussi l’importance des proches dans la gestion des crises personnelles et médiatiques.

Le poids du deuil et la lutte contre Alzheimer

Au cœur de son récit, Arthur révèle avec émotion le décès de son père, survenu seulement dix jours avant son interview. La nouvelle, exprimée dans un silence poignant, montre l’intensité du choc personnel. Il explique que son père avait eu l’opportunité de lire le livre avant sa publication mais qu’il avait fallu retirer certaines pages qui faisaient allusion à sa santé parce qu’il ignorait qu’il était malade. Ce retrait souligne la délicatesse avec laquelle Arthur a choisi de traiter ce chapitre familial difficile.

Par ailleurs, l’animateur brise pour la première fois le silence sur l’état de santé de sa mère, gravement atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il la décrit avec affection comme une femme joyeuse, aimant la musique et la danse. Malgré la dégénérescence provoquée par cette maladie neurodégénérative, Arthur note qu’elle parvient encore à le reconnaître sporadiquement, ce qui témoigne du combat quotidien que mène sa famille face à cette situation complexe.

Après le décès du père, Arthur et son frère ont pris la décision difficile de ne pas annoncer cette disparition à leur mère afin d’éviter une souffrance inutile, consciente qu’elle oublierait rapidement la perte. Cette réalité illustre la complexité émotionnelle des familles confrontées à Alzheimer et souligne les choix douloureux auxquels elles sont parfois contraintes.

À travers Même la nuit ne veut pas de moi, Arthur dévoile une part de son intimité jusque-là inconnue, loin du cadre lumineux des studios de télévision. Ce livre met en exergue la double facette d’un homme public : celle d’un professionnel médiatique exposé aux pressions sociales et celle, plus vulnérable, d’un fils et frère face à la maladie et au deuil.