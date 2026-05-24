Ce qu’il en coûte: Amour Aïou met le rire béninois à l’épreuve du succès

Le Walô Dance Center a accueilli, ce samedi 23 mai 2026, la première représentation du spectacle Ce qu’il en coûte d’Amour Aïou, dans une salle comble. Entre rires, témoignages d’artistes et enthousiasme du public, la soirée a confirmé l’ascension de l’humoriste sur la scène béninoise.

Le Walô Dance Center a vibré, ce samedi soir, au rythme des rires et des ovations. Pour la première représentation de son spectacle Ce qu’il en coûte, l’humoriste béninois Amour Aïou a affiché complet, confirmant une ascension rapide dans le paysage du stand-up national. Une performance saluée autant par les artistes invités que par un public conquis.

En ouverture de soirée, Lucrèce Achade, directrice exécutive du centre culturel, a donné le ton dans une ambiance chaleureuse. Elle a souligné également la dynamique autour de l’artiste : « À chaque fois qu’Amour Aïou se produit au Walô Dance Center, la salle est pleine. » Une régularité qui, selon elle, illustre « la passion et la persévérance » de toute une génération d’artistes.

Sur scène, les invités ont ensuite enchaîné les prestations, à commencer par l’humoriste béninois Cédric Akomou, dit le « Chauve national ». Compagnon de route d’Amour Aïou il a rappelé une trajectoire commune : « Cela fait environ six ans que nous évoluons ensemble dans cet univers, avec son lot de difficultés, de sacrifices et d’expériences.» « C’est une avancée importante pour l’humour béninois et cela mérite d’être salué et encouragé», a-t-il insisté, fier de cette nouvelle étape franchie par son collègue.

l’humoriste béninois Cédric Akomou, dit le « Chauve national ».

Amour Aïou, entre fierté du succès et promesse d’avenir

Venue de Parakou, l’humoriste Tolli Love a, lui, salué une soirée « parfaitement organisée ». Dans une intervention mêlant émotion et retour d’expérience, il a confié : « Lorsque je repense à ces musiques et à ces moments vécus pendant mon enfance, cela me procure beaucoup d’émotion et de plaisir. » Avant d’ajouter, dans un message de soutien à l’organisateur : « Que Dieu vous accompagne et continue de bénir le travail que vous faites pour valoriser les talents locaux. »

Prestation de l’humoriste Tolli Love

Moment attendu de la soirée, Amour Aïou est finalement monté sur scène sous les applaudissements nourris d’un public déjà acquis à sa cause. Dans une ambiance survoltée, l’artiste a mesuré le chemin parcouru : « Je suis le jeune humoriste béninois qui a lancé un spectacle sur deux dates consécutives, toutes deux affichant complet. C’est une immense fierté pour moi. » Conscient des attentes, il promet déjà une suite : « Nous allons continuer à travailler pour proposer des prestations encore meilleures à l’avenir. »

L’humoriste béninois, Amour Aïou

Un public conquis et des témoignages unanimes

Dans la salle, les spectateurs ne cachent pas leur satisfaction. Josiane a évoqué « un très beau spectacle » et encourage l’artiste à poursuivre : « Qu’il continue dans cet élan, il a encore beaucoup à offrir. » Même enthousiasme chez Grâce, pour qui la soirée a été une parenthèse bienvenue : « Ce fut un moment très fort, rempli d’émotions. » Plus critique mais tout aussi admiratif, Edmond a insisté sur la nécessité de venir voir le spectacle par soi-même : « J’encourage donc les gens à venir voir par eux-mêmes, à visualiser, à constater de leurs propres yeux. »

Un public conquis et des témoignages unanimes

Avec ce premier succès et une deuxième date annoncée pour le 24 mai, Amour Aïou confirme son statut d’étoile montante du stand-up béninois. Et, au-delà du simple spectacle, Ce qu’il en coûte apparaît déjà comme un symbole : celui d’un humour local en pleine structuration, porté par une nouvelle génération ambitieuse et déterminée.

Un public conquis et des témoignages unanimes

Des chorégraphes.





