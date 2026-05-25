Soma Riba et Nadia Lahcene du groupe Collectif Métissé se sont mariés

Soma Riba et Nadia Lahcene, membres du Collectif Métissé, ont annoncé leur mariage ce lundi via une photo publiée sur Instagram, une publication qui a immédiatement suscité une vague de félicitations de la part des fans. Sur le cliché partagé par le groupe, les deux artistes apparaissent souriants quelques heures après la cérémonie : Nadia Lahcene porte une robe blanche intégralement ornée de sequins, tandis que Soma Riba est vêtu d’un costume bleu et d’une cravate rose.

Le message et l’image ont été relayés sur les comptes officiels du Collectif Métissé, groupe français connu pour ses tubes estivaux et sa longévité sur la scène populaire depuis la fin des années 2000. La publication a rapidement recueilli de nombreux commentaires de soutien et de félicitations émanant d’admirateurs du collectif.

Formé en 2009 sous l’impulsion de Soma Riba, le Collectif Métissé s’est imposé dans les playlists d’été avec des titres à la fois festifs et dansants. Leur premier single, Laisse-toi aller bébé, sorti en 2009, a fortement contribué à leur notoriété et a été l’un des éléments déclencheurs de leur succès auprès du grand public.

Un couple emblématique du Collectif Métissé

Au fil des années, le collectif a développé une esthétique musicale mêlant pop, dancehall et influences latino, et s’est illustré par des tournées et des albums ciblant un public friand de tubes festifs. Parmi les visages les plus identifiables du groupe figurent, en plus de Soma Riba et Nadia Lahcene, des artistes comme Amélie Wade, Julio ou DJ Boogy.

Nadia Lahcene, chanteuse franco-marocaine, occupe une place importante au sein du collectif. Présentée par le groupe comme compagne de longue date de Soma Riba, elle apparaît régulièrement aux côtés de ce dernier lors des concerts et événements publics, contribuant à l’image conviviale et collective qui caractérise le groupe.

La photo du mariage, postée quelques heures après la cérémonie, montre la complicité entre les deux artistes et a déclenché une avalanche de messages de félicitations dans les commentaires. Les internautes ont salué l’élégance des tenues et la joie affichée par le couple sur le cliché.

Depuis plus de quinze ans, le Collectif Métissé s’appuie sur une dynamique de groupe et une proximité affichée avec son public, éléments régulièrement évoqués lors de leurs prestations. La publication du mariage de Soma Riba et Nadia Lahcene s’inscrit dans cette continuité d’échanges entre le groupe et ses fans.

La publication a généré de nombreux messages de félicitations dans les commentaires.