Patrick Bruel tourné le dos par un célèbre festival après un « comportement inadmissible »

Le Paléo Festival met fin à sa collaboration avec Patrick Bruel après un signalement de « comportement inadmissible » datant de 2019 à l’encontre d’une bénévole, lequel aurait débouché sur un accord confidentiel conclu en 2022, ont confirmé les organisateurs et plusieurs médias.

Selon un reportage de l’émission Sept à Huit et des informations relayées par Sud Ouest, la plainte aurait été déposée par une masseuse bénévole du Paléo Festival, qui accuse l’artiste d’un incident survenu lors d’un massage en coulisses le 28 juillet 2019. Le festival indique avoir été informé la semaine suivant l’édition concernée et avoir pris le témoignage « très au sérieux ».

Dans un communiqué, le Paléo précise qu’il a « immédiatement » apporté son soutien à la bénévole, en lui proposant notamment un accompagnement psychologique et un soutien juridique. Les organisateurs indiquent également qu’une procédure judiciaire a été engagée et « s’est conclue en 2022 par un accord entre les parties incluant une clause de confidentialité ».

Procédure, position du festival et réponse de l’avocat

Le Paléo, l’un des principaux festivals musicaux suisses, a déclaré avoir respecté la décision de la bénévole et précisé qu’aucun comportement similaire ne lui avait été signalé lors des participations précédentes de l’artiste. Les organisateurs ont ajouté qu’ils ne collaboreraient plus avec Patrick Bruel.

Sept à Huit rapporte par ailleurs que, dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties, Patrick Bruel aurait effectué un don de plusieurs milliers d’euros à une association venant en aide aux femmes immigrées. Cette information a été présentée lors du reportage diffusé dimanche.

L’avocat de l’artiste, Christophe Ingrain, a confirmé l’existence d’un accord et a écrit, selon la lettre lue à l’antenne, qu’« il n’y a eu aucun geste de la part de Patrick Bruel envers elle ». Il a précisé que « une conciliation a été proposée par le parquet, comme c’est d’usage en Suisse, pour des allégations mineures », et que cette proposition avait été acceptée par la plaignante et par Patrick Bruel.

Le festival a ainsi expliqué avoir respecté la confidentialité liée à l’accord, conformément à la clause mentionnée, et réitéré son soutien à la bénévole dès le signalement des faits en 2019.

Le témoignage de la bénévole, la procédure engagée et la conclusion par un accord en 2022 constituent, d’après les éléments rendus publics, les faits à l’origine de la rupture de collaboration annoncée par le Paléo Festival.