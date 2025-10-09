Bénin: 18 mois de prison ferme pour l’ex-chef d’état-major de la marine nationale

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans le dossier impliquant l’ancien chef d’état-major de la marine nationale, Jean Léon Olatoundji.

Ce dernier a été reconnu coupable des faits d’« abus de fonctions » et condamné à 18 mois de prison ferme, assortis d’une amende d’un million de francs CFA.

L’ancien officier supérieur était poursuivi aux côtés de deux collaborateurs, dont le commandant de la base fluviale de Karimama. Ce dernier a écopé de la même peine. Le troisième prévenu, poursuivi sans mandat de dépôt, a quant à lui été relaxé au bénéfice du doute.

Jean Léon Olatoundji et ses co-prévenus étaient impliqués dans deux dossiers distincts : le vol de carburant à la base navale de Cotonou et des actes présumés de rançonnement sur l’axe Cotonou–Karimama. Selon l’accusation, l’ancien chef d’état-major aurait perçu des fonds provenant de ventes illicites de carburant et de prélèvements indus auprès des usagers traversant le fleuve Niger, après la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger.

Le ministère public avait requis 24 mois de prison, dont 12 mois ferme, ainsi qu’une amende de 2 millions de francs CFA à l’encontre de l’officier supérieur et de son collaborateur. La Cour a finalement opté pour une peine légèrement réduite, estimant néanmoins que les faits constituaient une atteinte grave à la probité dans la fonction publique.

Les deux condamnés disposent désormais d’un délai de quinze jours pour interjeter appel de la décision rendue par la juridiction spéciale.