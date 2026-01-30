Bébert le frelon fait une révélation sur Emmanuel Macron

Bébert le frelon, présenté comme un ancien fiscaliste reconverti en personnage médiatique, a tenu des propos tranchés sur Emmanuel Macron lors d’une interview donnée au média Sirènes pour l’émission Rubycon diffusée sur YouTube. Il y a notamment évoqué la justice et la discipline en France, formulé une blague provocatrice sur les députés, annoncé son intention possible de se porter candidat à la présidentielle de 2027 et livré une révélation surprenante au sujet d’un geste du président dans sa voiture.

Le contexte de ces déclarations intervient alors qu’Emmanuel Macron fait l’objet de moqueries récurrentes sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale, souligne l’entretien relayé. Le président apparaît ces derniers jours avec des lunettes de soleil pour dissimuler un œil rougi, attribué à l’explosion d’un petit vaisseau sanguin. Ses prestations publiques, notamment un passage en anglais au Forum économique mondial (« Sometimes it’s too slow, for sure »), et des railleries venues notamment de figures comme Donald Trump, alimentent les échanges et les caricatures en ligne.

Durant l’émission, Bébert a résumé son diagnostic du pays et ses priorités en des termes directs. Il a déclaré : « Je trouve qu’en France, il n’y a pas de justice et il n’y a pas de respect. » Et d’ajouter qu’à sa prise de fonction hypothétique, sa première décision serait d’« instaurer une discipline en France qu’il n’y a pas ».

Blagues politiques, projet présidentiel et une « révélation » sur Macron

Interrogé sur ce qu’il ferait en politique, le protagoniste a alterné ton sérieux et humour grinçant. Il a raconté une « petite blague » ciblant les parlementaires : « Vous savez la différence entre un député et une prostituée ? Il n’y en a pas, puisqu’ils travaillent tous les deux à la chambre. » Cette formule a été présentée dans le cadre d’un échange plus large sur la classe politique et la dérision dont elle fait l’objet.

Sur ses propres ambitions, Bébert le frelon a indiqué qu’il serait « plus que partant » pour être candidat à la présidentielle en 2027, évoquant explicitement la possibilité de suivre la piste de candidatures citoyennes ou satiriques, à la manière de figures qui ont pris position publiquement par le passé. Il a signalé que d’autres personnalités, comme Patrick Sébastien, ont récemment évoqué des idées similaires.

L’un des passages les plus commentés de l’entretien a été une affirmation présentée comme une confidence au sujet d’Emmanuel Macron : « Je vais vous dire un secret. Est-ce que savez à qui Emmanuel Macron a donné l’autorisation de lire dans sa voiture. Je suis le seul au monde à le savoir. Même la femme de Macron n’est pas au courant. Moi, je suis au courant. Il a donné l’autorisation de lire à son chauffeur et vous savez pourquoi ? Parce qu’il lui dit ‘allez lisez’ ». L’intervieweur note que Bébert joue sur un jeu de mots avec « L’Elysée ». La déclaration a été rapportée telle qu’énoncée lors de l’émission.

Interrogé enfin sur l’image d’Emmanuel Macron, Bébert a répondu : « Il est beau. C’est un homme politique et pour moi, c’est sans intérêt la politique. » Il a ponctué cet échange en entonnant la Marseillaise.

Pour conclure l’interview, Bébert le frelon a invité toute personne souhaitant le rencontrer à le retrouver « de temps en temps » autour d’un café à l’Opéra, précisant : « Si vous voulez me retrouver de temps en temps, je vais boire un café à opéra sur la place au café de la paix ».