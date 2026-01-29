Béatrice Dalle « sans thune ni appart », Christine Bravo : « C’est indécent, inaudible »

Béatrice Dalle, star des années 1980 révélée par 37°2 le matin, a annoncé sur le plateau de l’émission Clique (Canal+) qu’elle ne disposait plus de ressources financières stables: « Ben j’ai pas de thune, j’ai pas d’appart ». Ces confidences, reprises par plusieurs médias et commentées sur d’autres plateaux, ont relancé le débat autour de sa carrière, de ses choix artistiques et des aléas économiques des comédiens.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Depuis son rôle de Betty Blue dans 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix, performance qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin, Béatrice Dalle a construit une carrière marquée par des films cultes tels que Trouble Every Day, À la folie, Le Temps du loup ou À l’intérieur. Figure du cinéma français depuis les années 1980, elle est présentée dans les médias comme une actrice au parcours singulier, alternant succès, prises de risque artistiques et choix personnels.

Invitée par Mouloud Achour sur Clique, l’actrice a répondu sans détour aux questions sur son train de vie actuel. Interpellée par l’animateur — « C’est quoi votre train de vie maintenant ? » — elle a déclaré: « Ben j’ai pas de thune, j’ai pas d’appart ». Elle a ajouté que, bien qu’étant actuellement dans un logement, la vente de l’immeuble fait de sa présence une situation proche du squat: « Là je suis dans un appart, mais comme ils ont vendu l’immeuble, c’est comme si je squattais. J’ai rien mais ce n’est pas grave, parce que regarde ce que j’ai derrière moi ».

Réactions dans les médias et prises de position

Les déclarations de Béatrice Dalle ont été commentées dans plusieurs émissions. L’actrice a précisé avoir refusé par le passé des propositions « de grosses sommes pour des mauvais rôles », motif pour lequel elle a dit ne pas regretter ses choix: « Je ne regrette pas du tout parce que je pense que ma dignité n’a pas de prix ». Ces propos ont été relayés dans la presse spécialisée et suscitent des remarques contradictoires sur la manière dont artistes et comédiens gèrent leur carrière et leurs revenus.

Sur le plateau de TBT9 diffusé ce mercredi 28 janvier 2026, Cyril Hanouna a ouvert le débat entre chroniqueurs. Christine Bravo a estimé que, si Béatrice Dalle venait à se plaindre, « ça serait indécent », rappelant selon elle que l’actrice « a gagné beaucoup d’argent, elle a fait la fête. Elle a été dans les plus grands hôtels du monde, elle a voyagé ». Ces propos soulignent une lecture critique des choix de vie et des responsabilités personnelles face aux difficultés financières.

Géraldine Maillet a pris contre-pied Christine Bravo, jugeant la réaction trop dure: « La carrière d’un artiste ou d’une actrice est aussi faite de rebondissements. Tu peux très bien travailler pendant deux ans et après, plus jamais que le téléphone ne sonne. Je trouve que vous êtes un peu dure ». À son tour, Christine Bravo a répliqué: « Non, on n’est pas dures. On ne va pas se plaindre. Quand on a fait nos métiers, on ne va pas à la télé pour dire ‘je n’ai plus rien’ ».