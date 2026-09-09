Bénin : les travaux de la route Sètto-Dassa-Zoumè démarrent ce mercredi

Le MCA-Bénin Régional lance ce mercredi 9 septembre à Dassa-Zoumè les travaux de reconstruction en 2×2 voies du tronçon Sètto-Dassa-Zoumè, long de 39,45 km, avec un second pont sur le Zou et un poste moderne de péage-pesage.

Les travaux de reconstruction en 2×2 voies de la route Sètto-Dassa-Zoumè doivent être officiellement lancés ce mercredi 9 septembre 2026 à Dassa-Zoumè. Le chantier porte sur un tronçon de 39,45 kilomètres de la RNIE2 et prévoit aussi un second pont sur le fleuve Zou ainsi qu’un poste moderne de péage et de pesage.

La cérémonie est annoncée à 10 heures dans l’enceinte de la nouvelle préfecture de Dassa-Zoumè. Elle intervient après une réunion de coordination organisée du 24 au 28 août par le MCA-Bénin Régional avec les équipes du Millennium Challenge Corporation (MCC), l’ingénieur de supervision, l’entreprise SOGEA-SATOM et plusieurs structures techniques de l’État.

Le marché correspondant au tronçon Sètto-Dassa-Zoumè prévoit l’élargissement de la chaussée en 2×2 voies sur 39,45 kilomètres. Les documents de passation du MCA-Bénin Régional mentionnent également la construction d’un second pont de 60 mètres sur le Zou et la réalisation d’un poste de péage et de pesage.

Le chantier s’inscrit dans le Compact régional du MCA, entré en vigueur le 17 juillet 2025. Le communiqué de lancement associe le programme à une contribution américaine de 202 millions de dollars via le MCC et à 89 millions de dollars de contrepartie béninoise pour l’enveloppe annoncée autour de cette phase.

Sur sa fiche officielle, le MCC présente le compact régional au Bénin comme un programme destiné à réhabiliter et élargir le corridor routier entre Bohicon et Dassa-Zoumè, à réduire les coûts d’exploitation des véhicules et à améliorer la sécurité routière. L’agence américaine chiffre sa contribution au compact à 202 millions de dollars.

La reconstruction du tronçon doit également fluidifier le transport de marchandises sur l’axe reliant le port de Cotonou aux marchés de l’intérieur du pays et de la sous-région. Le projet comprend des mesures liées à la sécurité routière, à l’entretien des infrastructures et à l’amélioration des conditions de circulation des véhicules de fret.

Le lancement doit être présidé par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Bénin, des autorités locales, des équipes de mise en œuvre et des représentants des entreprises engagées sur le chantier.